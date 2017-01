Her er de viktigste fordelene med Snapdragon 835

Hvert eneste år lanseres det nye prosessorer, men akkurat i 2017 tar storprodusenten Qualcomm et stort steg ned fra 14 nanometers produksjonsprosess, til 10 nanometer. Dette gir den nye toppbrikken, Snapdragon 835 (MSM8998), langt flere transistorer på langt mindre plass, og følgelig langt bedre ytelser.

Dette er imidlertid langt fra det eneste prosessoren og sannsynlige søstermodeller vil kunne by på. Ifølge både Engadget, Trusted Reviews og Qualcomm selv er det nemlig mange godsaker i vente.

Langt bedre ytelse, mindre fysisk størrelse

Dessverre får vi ikke vite alle detaljene før om et par dager, når Qualcomm selv offisielt lanserer brikken på CES-messen i Las Vegas i morgen.

Vi har imidlertid kontroll på en del kjernedetaljer – blant annet at ytelsen vil være 27 prosent bedre enn Snapdragon 820-generasjonen. Samtidig skal strømforbruket ha gått ned med 40 prosent, mens brikkens fysiske størrelse er redusert med 30 prosent.

Selskapet viste for første gang sin nye prosessor, uten å gå i detaljer. Foto: Qualcomm

Dermed er det bedre plass til batteri og andre komponenter, og prosessoren vil også forbruke mindre kraft og gi mer ytelse igjen. En klassisk vinn-vinn-situasjon, altså – og alt takket være 10 nanometers produksjon.

Forresten, hvis du lurer på nøyaktig hvor lite 10 nanometer er, så opplyser Qualcomm at det er omtrent én tusendedel av tykkelsen til et hårstrå. Så vet du det. Det er for øvrig Samsung som står for produksjonen, med sin 10 nanometers FinFET-metode.

Brikken vil bygge på ARMs såkalte big.LITTLE-arkitektur, med fire strømgjerrige, svakere kjerner og fire kraftigere kjerner som skal gi rå ytelse der det trengs. Altså blir også årets toppprosessor fra Qualcomm en åttekjernet variant.

Mer konkrete fordeler også

Ytelse, størrelse og batterigjerrighet er imidlertid litt vage størrelser å forholde seg til, og viktigere er dermed noen av de helt konkrete nyvinningene vi vet mer eller mindre sikkert at kommer.

Først og fremst vil Snapdragon 835 lanseres med Qualcomm Quick Charge 4, som ifølge Engadget skal gi opptil 5 timer batteritid på kun 5 minutters lading. Videre kommer også nye, og raskere, standarder for trådløs tilkobling på plass, i form av 802.11ad for både WiFi og 4G/LTE.

Brikken skal lanseres på CES-messen i morgen. Foto: CES

På bildesiden er det ventet mange nyvinninger, både hva angår skjerm og hva angår kamera. For å ta det førstnevnte først, så vil den nye Adreno 540-brikken yte 25 prosent bedre enn forrige generasjon, samt også – og enda viktigere – redusere forsinkelsen mellom bevegelsessporingen og det som skjer på skjermen.

Dette vil være viktig i den fremskridende VR-industrien, ettersom det vil redusere kvalme og gi en mer involverende opplevelse. Også lyden vil få seg et løft, og bli bedre synkronisert med bevegelser (uten at dette utdypes nærmere).

Bedre bildestabilisering og innebygget støtte

På kamerasiden vil både bildestabilisering og zooming bli betraktelig bedre og jevnere, takket være både den nye grafikkbrikken og en ny signal-prosessor. Fokus skal også være forbedret, og Snapdragon 835 vil støtte både hybride fokussystemer og doble fotodioder (som i Galaxy S7-serien) rett ut av boksen, noe produsenter tidligere har måttet tilpasse.

Også en form for mulighet til oppskarping, støyredusering og dynamikkforbedring ved å kombinere bildeserier skal være på plass.

Alt får vi uansett vite i morgen, 4. januar, på CES-messen. Huawei skal for øvrig også ha en lansering nøyaktig samtidig som Qualcomm, så til tross for ingen enda har sagt et pip om hvilke telefoner som vil få den nye brikken under skallet er det stor sannsynlighet for at en Huawei-mobil blir en av de første.

Mye vil snart lanseres på CES 2017:

Dette er lanseringene vi venter på »

(Kilde: Engadget, Trusted Reviews, Qualcomm)