Nettleseren er blitt vårt viktigste verktøy, både til jobb og fritid. Den foreligger imidlertid stadig i nyere versjoner, og med tanke på alt som skjer med både webstandarder, ytelsesoptimaliseringer og sikkerhetsoppdateringer er det viktig å følge med i timen.

Selv om en nettleser er raskest én måned, betyr det bare at konkurrentene dens er enda mer giret på å ta over plasseringen i neste runde. Små ytelsesforskjeller her og andre der, det betyr i sum en mer effektiv surfeopplevelse for deg.

Det er nå et halvt år siden sist vi målte ytelsen til Chrome, Firefox, Opera, Edge og Vivaldi. Flere av nettleserne er oppdatert flere ganger siden, og det er dermed på tide å avdekke om noen av utviklerne har ligget på latsiden, hvem som har jobbet med å skvise ut enda mer ytelse av nettleseren, og om deres innsats egentlig gjør det verdt prosjektet det tross alt er å for deg å bytte nettleser.