Dette var da noen elendig formulerte Facebook-poster, tenkte jeg en dag da jeg sveipet meg nedover nyhetsstrømmen min, morgentrøtt på vei til jobb.

Som det viste seg, etter å ha fått en kopp kontorkaffe i kroppen, hadde ikke selskapene jeg følger satt en barneskoleklasse til å administrere postene sine over natten. Den faktiske forklaringen på hvorfor nyhetsstrømmen min hadde blitt ødelagt av dårlig språk var imidlertid ikke særlig bedre.

Med liten skrift, under flere av postene i nyhetsstrømmen, stod det nemlig en tekst som ymtet frempå om at innholdet var automatisk oversatt.

Og riktig nok, ved å sjekke støttefunksjonen hos Facebook kunne en lese at automatisk maskinoversetting av poster til brukerens morsmål nå var mulig å aktivere for alle selskapene og gruppene som en følger.

Tidligere har man kunne aktivere dette selv, etter ønske. Nå skjer det derimot med tvang om selskapene eller gruppen du følger har tatt dette valget for deg.

Som om en ikke kan bli språkforvirret nok som det er ved å tilbringe tid på internett, et sted der halvparten av oss tilsynelatende kaster fra oss alt vi lærte om rettskrivning på skolen, er det ikke snakk om at en maskin skal få komme her og gjøre ytterligere ødeleggelser på det norske språket.

Hvorfor store globale selskapet med ett velger å omfavne maskinoversetting er vanskelig å skjønne. Dette har aldri fungert særlig godt, og gjør det heller ikke denne gang.

Selskapene når kanskje flere brukere som ikke forstår engelsk, men til prisen av at de fremstår som useriøse og særs lite proffe når de henvender seg til oss nordmenn i vår nyhetsstrøm.

Et par komiske eksempler på hvor dumme datamaskiner er.

Som du kan se i eksemplene over fremstår ikke akkurat selskapene som særlig proffe når de ikke engang klarer å formulere én setning uten skrivefeil. Om jeg er interessert i å lese en historie om hvordan Canadiske NAD ble et respektabelt lydselskap kan jeg simpelthen «Hode over til What HiFi» for å lese meg opp. Enda leiere blir det når den ellers elegante og svært stilsikre høyttalerprodusenten Bowers & Wilkins ber meg «Chucke ut jula» samtidig som de bidrar til å ytterligere dra teppet under alle som fortsatt ikke har resignert totalt når det gjelder orddeling ved å be folk sjekke ut deres «Favoritt vinter sanger». At selskapet som selger luksusprodukter i ti- og 100-tusenkronersklassen tilsynelatende ikke klarer å ordlegge seg bidrar neppe til at flere får lyst til å legge sparepengene sine i hvelvet deres.

Maskinoversetting kan selvsagt ha sine positive sider. Det er for eksempel eneste måte en gjennomsnittlig nordmann kan få noe som helst mening ut av en spansk eller japansk tekst. Hvorfor engelsk, dansk og svensk er oversatt for oss nordmenn som standard er likevel ikke lett å forstå.

Slik slår du av maskinoversettingen

Frem til maskinoversetting blir langt bedre kan du heldigvis gjøre deg selv og andre godt ved å deaktivere funksjonen slik at poster atter blir å finne på språket de er forfattet på. Selv om Facebook nå har gitt selskaper mulighet til å aktivert oversetting som standard for alle sider som ikke er på ditt eget morsmål finnes nemlig en utvei.

Gjennom innstillingene dine kan du spesifisere hvilke språk som aldri skal oversettes til ditt morsmål.

Slik slår du av automatisk oversettelse for språk du kan.

De nødvendige innstillingene finner du ved å klikke deg inn via hengelås-ikonet øverst til høyre, velge «Se flere innstillinger» og så ta turen innom «Språk» i venstremargen.

Her, under «Hvilke språk skal aldri oversettes automatisk» er det du legger inn språk du vet du er mer kyndig til å finne meningen med selv enn en dum datamaskin. Slik som engelsk, svensk og dansk, for eksempel.

Slik skrur du av Google Chromes oversettelse:

