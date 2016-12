I mars dro Apple sløret av sin splitter nye mini-mobil, iPhone SE. Eller, splitter ny blir litt å ta i – designet er nemlig godt og vel tre år gammelt, og innmaten var ikke akkurat splitter ny på alle områder. Det fikk vi ettertrykkelig bekreftet da vi åpnet opp telefonen og gravde ut innmaten.

Før lansering trodde mange at Apple ville lansere en telefon med designelementer hentet fra iPhone 6/6S-generasjonene, noe vi dessuten nærmest var overbeviste om etter dette ryktebildet.

Tre generasjoner 4-tommers iPhone, alle med likt design. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Som vi vet skjedde dette aldri, til noens glede og andres forargelse. I redaksjonen var meningene delte. På den ene siden er både formatet og designet en tidløs genistrek, men på den annen side så er det også litt kjedelig å kjøpe en ny telefon som strengt tatt ikke ser, vel, ny ut. Men kanskje det går an å fikse det selv?

Med den tanken i bakhodet tok undertegnede surfebrettet fast (les: mobilen) og bega seg ut på litt god gammeldags nettsurfing etter løsninger. Og jepp, de fantes i bøtter og spann.

Noen har nemlig tatt seg bryet med å designe, produsere og selge presisjonskuttede aluminiumsrammer i iPhone 6-stil i 4-tommers format, som rent utenom utseendet er kliss like som både iPhone 5S og iPhone SE på innsiden.

Dermed er det jo bare å hive all innmaten fra en gammel telefon over i en ny ramme, og – vips! – så har du en flunkende ny, eh, iPhone 6 «Mini».

Et godt førsteinntrykk av den nye rammen

Nytt skall, gammel telefon som skal omplasseres. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vel, bare og bare. Om du har lest noen av våre tidligere reparasjonssaker vet du at dette krever både utstyr, kunnskap, tålmodighet og ganske mye tid, og å bytte over absolutt all innmaten i en telefon har vi allerede bekreftet at krever ekstra mye av alle disse egenskapene.

Nå er riktig nok ikke iPhone de verste modellene man kan reparere. Det brukes mange skruer, men relativt lite lim – og delene er store, enkle og modulære. Likevel: Dette er et godt stykke over nybegynnernivå, iPhone eller ei.

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dermed var det også med en viss ærefrykt at vi tok fatt på prosjektet da den sagnomsuste, nye rammen fra eBay omsider dumpet ned i postkassa etter et par ukers venting.

Førsteinntrykket av rammen var dog svært positivt. Kvaliteten virket bedre enn fryktet, og det hele så egentlig nokså pent og stilig ut. Her og der hadde man til og med tatt seg råd til ekstra finish, som rundt kameralinsen og rundt knappene – noe som slettes ikke er en selvfølge på nettkjøpt «chinaware».

Disse små delene fulgte med løst. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vridningsstabiliteten virket også tilstrekkelig god, og på innsiden var det et svært beroligende syn som møtte oss. Her så alt ut til å være presist skåret ut, og dertil med omtrent samme produksjonsprosess som Apples egne skall.

Det eneste vi umiddelbart ønsket å sette fingeren på, var at metallet som lå innkapslet i antennebånd ikke var helt i flyt med resten, men stakk noe varierende og ujevnt bittelitt opp. Ellers er det også verdt å merke seg at eplelogoen ikke var festet like godt som Apple vanligvis gjør selv, men ettersom batteriet og elektronikken uansett ville komme på toppen av logoen på innsiden kan vi ikke se det som et problem.

I bunnen av konstruksjonen var det også noen millimeter dype skår til minijack- og Lightning-inngangene, ettersom det nye skallet bygget litt mer ut enn det gamle. Men alt i alt var det ikke stort å plukke på. Selv knappene og SIM-kortholderen som følger med løst virket godt konstruert, og stod i stil med tilsvarende deler i Apples nyere telefoner

Demontering: En komplisert prosess

Med inspeksjonen unnagjort var det bare å gyve løs på dagens oppgave, som ganske enkelt bestod i å røske løs innmaten i iPhone 5S-en og dytte den over i det nye skallet. Før vi begynte tok vi ut SIM-kortskuffen, som vi uansett visste ikke kunne bli værende. Dernest var også vår første handling å skru ut de proprietære pentalobe-skruene i bunn av telefonen, samt forsiktig lirke opp skjermen ved hjelp av en sugekopp og et plastplekter:

Først må telefonen opp. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

I kjent stil poppet skjermen raskt ut av klipsene, og kunne brettes opp – men ikke lenger enn skarve 3-4 centimeter. Her sitter nemlig den infamøse Touch ID-kabelen rutet ned fra knappen og ned i en utrolig keitete plassert kontakt med en enda mer keitete brakett over.

Den hersens braketten til Touch ID-en... Blegh. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Etter å ha gjort dette en del ganger er det en smal sak å få braketten av, og deretter poppe av kontakten – men for nybegynnere er det viktig å ikke forhaste seg her. Greier du først å skade kabelen, får du aldri noensinne tilbake Touch ID-funksjonaliteten.

Med kabelen ute av veien kunne skjermen brettes helt opp, men ikke lenger enn i 90 graders vinkel. Først måtte nemlig metallbraketten øverst i høyre hjørne av kroppen skrus av, og skjermkontaktene under skrus ut. Skruene har forskjellig lengde, så det er viktig å huske hvilken som går hvor – så allerede her burde du ha en viss organiseringsplan.

Skjermen poppes av. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med skjermen fjernet er neste steg å koble fra batteriet. For å gjøre dette må man skru ut de to skruene som holder fast metallbraketten over batterikontakten, noe som er en smal sak. Braketten i seg selv er formet slik at den ikke kan plasseres feil vei senere:

Batterikontakten må kobles fra, og sitter gjemt bak en metallbrakett. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med kontakten av er telefonen essensielt trygg å demontere, og siden vi først var i gang med batteriet kunne vi like godt ta ut hele herligheten først som sist. Selv om Apple skal ha en klapp på skulderen for å ha plassert såkalte «pull tabs» som gjør det lett å dra løs limet fra undersiden av batteriet, valgte vi å påføre litt varme før vi ga oss løs på oppgaven:

Litt oppvarming og fingernemhet gjør fjerning av batteriet til en smal sak. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med varmen var det en smal sak å dra ut limet, og ganske snart hadde vi et fullstendig uskadet og løst batteri. Dermed kunne vi snu oppmerksomheten mot resten av innmaten, hvor mesteparten av arbeidet gjenstod. Apple har nærmest pepret elektronikken med ymse skruer, og vi identifiserte først alle som måtte ut:

Alle disse skruene – pluss et par til – måtte av for å få ut innmaten. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Mye av arbeidet ville bestå i å skru ut disse i riktig rekkefølge og sortere dem, men før vi beveget oss dit koblet vi ut to kontakter vi uansett visste måtte av først som sist – én øverst, og én nederst:

Et par kontakter må poppes av. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med dette gjort gjøv vi løs på en stor og letthåndterlig del av innmaten, nemlig kameraet og den tilhørende braketten. Her måtte et par skruer tas ut, en gummibeskytter fjernes og en kabel poppes av:

Kameraet og en liten metallbrakett henholdsvis poppes av og skrus ut. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med dette gjort startet vi like godt med å skru ut de store skruene som holdt hovedkortet fast til rammen. Vi har ikke tatt bilde av alle som ble tatt ut men felles for dem er at de er større enn de andre og krever en flat skrutrekker:

Nok av skruer i toppen også. Skruen på bildet krever flat skrutrekker. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med alle disse av vendte vi oppmerksomheten vår mot bunnen, som nå kunne demonteres. For å gjøre dette måtte kontakten vi tidligere poppet av rives løs fra den nederste delen av hovedkortet, der den var limt fast. Deretter kunne vi skru ut de totalt syv skruene som satt rundt delene, og ta ut bunnhøyttaleren:

For å få ut hovedkortet må koblingen ned mot bunnen lirkes løs. Dette åpner også for fjerning av bunndelene. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Samtidig som vi gjorde dette fjernet vi også hovedkortet, som etter at skruene var ute kun var festet i to små, runde kontakter – én i topp, og én i bunn. Bunnkontakten var på oversiden, og således lett å poppe av. Toppkontakten oppdaget vi derimot først da vi løftet opp hovedkortet, for den satt på undersiden. Med en pinsett fikk vi imidlertid raskt av også denne, og dermed av hele hovedkortet:

Hovedkortet sitter fast i en liten kontakt på undersiden. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Bunnhøyttaleren lå tidligere som et lokk over resten av kabelen vi røsket løs fra hovedkortet, men med høyttaleren ute av veien og skruene ute var det egentlig bare å rive løs delene fra limet, og tvinge Lightning-kontakten, minijacken og mikrofondelene ut fra pakningene og plassene sine i bunnen. Ganske snart satt vi med hele spetakkelet i hånda:

Bunndelene kommer løs. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Toppen var en enklere affære, på sett og vis. Her var det kun vibrasjonsmotoren øverst i venstre hjørne samt volumknappene og funksjonsknappen som måtte skrus ut, før alt egentlig bare kunne rives løs fra limet også her.

I venstre topphjørne sitter vibrasjonsmotoren, og med den og noen andre deler skrudd ut kan elektronikken under lirkes opp. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi har valgt å ikke ta med alle bildene her, av plasshensyn. Bildene over viser dog alt som gjenstod å ta ut, og verdt å merke seg er spesielt metallbraketten som sitter over sideknappene. Det er også brukt uforskammet mye lim her, og det sitter stadig en del elektronikk igjen i kretsene.

Allikevel: med alt dette ute kunne vi i prinsippet gyve løs på oppbygningen av iPhone 6 «Mini» – en affære du kan lese om på neste side!