Det er flere som synes det er artig å bygge sin egen PC, men det er ikke alltid like enkelt å orientere seg i markedet.

Usikkerhet rundt hva man trenger og hva man faktisk får fører fort til at vi «tar i litt ekstra» når vi først skal kjøpe deler til datamaskinen. Det kan i noen tilfeller bety at investerer i teknologi og funksjonalitet vi ikke trenger og aldri får bruk for.

Derfor er det en stor fordel å ha en viss kjennskap til hvilke egenskaper som ligger i aktuelle brikkesett – eller «chipset» som det heter på nynorsk. I denne guiden skal vi se nærmere på brikkesett for Intels Skylake- og nye Kaby Lake-prosessorer.

Knytter PC-delene sammen

Brikkesettet er en del av elektronikken som sitter på hovekortet. Dets oppgave er å legge til rette for kommunikasjonen mellom prosessoren, minnet og de andre enhetene som utgjør en PC – interne så vel som eksterne.

Brikkesettene fikser kommunikasjonen og setter for eksempel begrensninger på hvor mange USB-porter hovedkortet kan ha. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Hvis du kan tenke deg prosessoren som motoren i en bil, vil brikkesettet være nettet av ledninger, kabler, slanger og koblinger mellom motoren og alle de andre delene som får det hele til å rulle.

Og akkurat som en bil kan ha et mer eller mindre komplisert ledningsnett som gir deg varme i setene, turbo og firehjulsdrift – eller ikke legger til rette for slik luksus – vil også forskjellige brikkesett kunne by på vidt forskjellige egenskaper. Ett brikkesett kan for eksempel ha integrert støtte for RAID, mens et annet gjør det enklere å kjøre flere skjermkort i tandem.

Det mest kjente eksempelet på begrensninger i brikkesett har vi kanskje innenfor overklokking, som med et par unntak kun er tilgjengelig på Intels dyreste prosessorer og tilsvarende påkostede brikkesett.

Dette demonstrerer også et annet poeng, nemlig at noen egenskaper på visse brikkesett krever at det også er støttet i prosessoren. På den måten kan produsentene sikre seg inntekter på flere måter – skal du ha det aller siste og beste, må du punge ut for både et heftig hovedkort og en heftig prosessor.

Valg av brikkesett

Det kan som nevnt være fristende å automatisk gå for et hovedkort med det beste brikkesettet som er å få tak i, men det er altså ikke spesielt smart rent økonomisk. Du kan fort ende opp med å betale dobbelt så mye som du trenger for å få et hovedkort med egenskaper du ikke trenger.

For selv om det ikke nødvendigvis er så mange hundrelapper i forskjell fra de rimelige til dyrere brikkesettene, er er det jo langt mer enn bare brikkesettet som skal settes på hovedkortet. Så når hovedkortprodusentene er ferdige med å montere på det som skal av andre brikker, kontrollere, porter, kontakter, kjøleløsninger og annet tjafs – som det gjerne er mer av på hovedkort med dyrere brikkesett – er det derfor ofte mer enn dette som skiller i pris for forbrukerne.

Jo dyrere brikkesett, jo mer påkostet er vanligvis hovedkortet. Men det betyr ikke nødvendigvis at rimeligere kort er kjedelige. Her har vi ASRock B250M Pro4 med Intel B250, et rimelig brikkesett ment for business-segmentet. Foto: ASRock

I denne guiden skal vi sammenligne de aktuelle brikkesettene for Intels nye prosessorgenerasjon Kaby Lake. Men vi stopper ikke der, for ettersom Kaby Lake- og Skylake-enheter kan brukes om hverandre, må vi ta med brikkesettene for Skylake også.

Vi skal ikke gå grundig inn samtlige brikkesett – det ville blitt mer omfattende enn nødvendig er. Vi hopper derfor lett over brikkesettene for servere, integrerte systemer og bærbare datamaskiner. Vårt fokus blir da på brikkesettene for vanlige stasjonære PC-er.

Men selv med denne innsnevringen er det ikke noen triviell oppgave. For stasjonære med Intels Skylake- og Kaby Lake-plattform finnes det i skrivende stund elleve aktuelle brikkesett: H110, H170, H270, Z170, Z270, B150, B250, Q150, Q250, Q170 og Q270.

Den oppmerksomme leser vil straks legge merke til at bortsett fra H110, ser vi et gjentagende mønster. Dette fordi alle betegnelser på 100-tallet opprinnelig tilhører Skylake-generasjonen, mens alle på 200-tallet er nye brikkesett kommet på banen med Kaby Lake.

Derfor blir det da slik at eksempelvis H170 og H270 slekter på hverandre, og det samme blir da tilfelle for Z170/Z270, B150/B250 og så videre.

I tillegg til generasjonkløften kan brikkesettene deles inn i fire forskjellige segmenter. Intel har gitt disse betegnelsene «Business», «Mainstream», «Performance» og «Value». Men selv ikke dette er så rett fram som det høres ut, ettersom det finnes hovedkort med brikkesett i «business»-segmentet som faktisk både er rettet mot gamere og helt vanlige folk uten et fnugg av forretningssans.

Brikkesett for forbrukeren

Vi skal uansett starte med å se på brikkesettene i Z- og H-klassen. Disse er tiltenkt det tradisjonelle forbrukermarkedet og er trolig hva de fleste vanlige folk vil gå for.

I tabellen under lister vi opp noen av de viktigere forskjellene.

Z270 Z170 H270 H170 H110 Prosessorstøtte Skylake

Kaby Lake Skylake

Kaby Lake (med BIOS-oppdatering) Skylake

Kaby Lake Skylake

Kaby Lake (med BIOS-oppdatering) Skylake

Kaby Lake (med BIOS-oppdatering) Segment Performance Performance Mainstream Mainstream Value Overklokkingsstøtte Ja Ja Nei Nei Nei Antall PCIe 3.0-baner for CPU/grafikkort 1x16 eller 2x8 eller 1x8+2x4 1x16 eller 2x8 eller 1x8+2x4 1x16 1x16 1x16 PCIe 2.0 Maks antall PCIe 3.0-baner for brikkesettet 24 20 20 16 6 PCIe 2.0 Maks antall USB 3.0-porter 10 10 8 8 4 Maks antall SATA 6 Gbps-porter 6 6 6 6 4 Maks antall PCIe-lagringsporter (x4 M.2 / x2 SATA Express) 3 3 2 2 0 Intel Rapid Storage Technology (RST) Ja Ja Ja Ja Ja, uten RAID Intel Smart Response Technology Ja Ja Nei Ja Nei Intel Optane-støtte Ja Nei Ja Nei Nei

Det er altså 200-serien som har de nye brikkesettene, mens 100-serien ble sluppet sammen med de første Skylake-prosessorene.

100-serien har også det aller svakeste brikkesettet for disse prosessorene, nemlig H110. Dette brikkesettet har heller ikke har fått noen arvtaker, noe som ikke er spesielt merkelig ettersom det er basert på den gamle PCIe (PCI Express) 2.0-standarden.

Den kanskje mest åpenbare forskjellen mellom Z-brikkesettene og H-brikkesettene er at det kun er førstnevnte som gjør det mulig å enkelt overklokke K-merkede prosessorer som Core i5-7600K.

Diagram som viser egenskapene til Intels Z270-brikkesett. Foto: Intel

En annen viktig forskjell har vi i hvor mange PCIe-baner brikkesettet støtter. Disse kommer i tillegg til de 16 PCIe-banene som går direkte til prosessoren og er tiltenkt grafikkløsningen.

For disse 16 «grafikkbanene» er det som vi ser her kun Z-brikkesettene som uten videre kan dele disse over flere PCIe-spor på hovedkortet. Dette gjør det mer effektivt med bruk av flere skjermkort, og det vil derfor gjerne være disse brikkesettene som benyttes på Skylake- og Kaby Lake-oppsett med Nvidias SLI-teknologi.

PCIe-banene tilhørende selve brikkesettet varierer som vi ser i antall, og er på sett og vis den største forskjellen fra 100-serien til 200-serien – de nyere brikkesettene har fire baner mer.

Disse PCIe-banene er koblet til slikt som PCIe-sporene på hovedkortet som ikke er tiltenkt grafikkort, x4 M.2-kontakter, SATA Express og så videre. I tillegg benyttes de dersom hovedkortprodusenten bestemmer seg for å legge til ekstra funksjonalitet, eksempelvis i form av en ekstra nettverksport, flere USB-porter eller Wi-Fi.

Med flere PCIe-baner for brikkesettet får altså produsentene muligheten til å lage mer avanserte hovedkort, og den muligheten benytter de seg gjerne også av – noe som altså bidrar til at hovedkort med de heftigste brikkesettene også koster langt mer.

Flere PCIe-baner betyr også færre begrensninger på hvor mange spor og porter du kan bruke samtidig. Derfor er det slik at at du i manualen til mange hovedkort for eksempel kan lese at dersom du bruker PCIe-spor C, vil PCIe-spor B kjøre med redusert båndbredde. Eller at PCIe-spor C ikke vil virke dersom du setter inn en PCIe M.2-SSD.

Som du kan se begrenser også brikkesettet nettopp hvor mange PCIe M.2-SSD-er – om enn noen – det er mulig å ha på hovedkortet.

Produsenten bestemmer

Når det gjelder slikt som det nøyaktige antallet USB-, SATA- og PCIe-porter for lagringsenheter som er på et hovedkort, vil dette være opp til produsenten å implementere. Så selv om Z270-brikkesettet potensielt støtter 10 USB 3.0-porter, er det ikke sikkert du finner dette antallet på et gitt Z270-hovedkort.

Samtidig er det som nevnt mulig å ha flere slike porter eller noe annet dersom produsenten setter inn maskinvare, kontrollere og setter av PCIe-baner for dette.

De nederste radene i tabellen går på noen Intel-teknologier som ikke vil være like aktuelt for alle. Rapid Storage Technology (RST) gjør det enkelt å sette opp flere SSD-er eller HDD-er i RAID, men optimaliserer også enklere diskoppsett.

Intel Smart Response Technology (SRT) gjør det mulig å bruke en liten SSD som en cache eller mellomlager for en konvensjonell harddisk – noe som vil sørge for en langt mer responsiv PC. Men for de som allerede kjører operativsystemet på en SSD, vil det ikke være mye å hente.

De nye Kaby Lake-brikkesettene skal – så vidt vi kan forstå – også støtte en teknologi tilsvarende SRT, men da med bruk av det superkjappe 3D XPoint-minnet Optane. Men enn så lenge er det ingen slike produkter tilgjengelige.

Ettersom en Optane-SSD både vil være langt raskere og langt dyrere enn en vanlig SSD basert på dagens NAND-teknologi, vil det være logisk å benytte små Optane-disker som cache/mellomlager for større SSD-er av den typen vi har i dag.

Brikkesett for business-segmentet

I tillegg til brikksettene i Z- og H-klassen har Intel i tillegg en Q- og B-klasse som i større grad egentlig er rettet mot store og små bedrifter.

Den helt store forskjellen fra forbrukermodellene er det ikke, men Q-klassen kan by på noen ekstra business- og sikkerhetsteknologier som eksempelvis kan være ønskelig eller til og med påkrevd i større bedriftsnettverk.

Q270 Q170 Q250 Q150 B250 B150 Prosessorstøtte Skylake

Kaby Lake Skylake

Kaby Lake (med BIOS-oppdatering) Skylake

Kaby Lake Skylake

Kaby Lake (med BIOS-oppdatering) Skylake

Kaby Lake Skylake

Kaby Lake (med BIOS-oppdatering) Overklokkingsstøtte Nei Nei Nei Nei Nei Nei Antall PCIe 3.0-baner for CPU/grafikkort 1x16 eller 2x8 eller 1x8+2x4 1x16 eller 2x8 eller 1x8+2x4 1x16 1x16 1x16 1x16 Maks antall PCIe 3.0-baner 24 20 14 10 12 8 Maks antall USB 3.0-porter 10 10 8 8 6 6 Maks antall SATA 6 Gbps-porter 6 6 6 6 6 6 Maks antall PCIe-lagringsporter (x4 M.2/ x2 SATA Express) 3 3 1 0 1 0 Intel Rapid Storage Technology (RST) Ja Ja Ja, uten RAID Ja, uten RAID Ja, uten RAID Ja, uten RAID Intel Smart Response Technology Ja Ja Nei Nei Nei Nei Intel Optane-støtte Ja Nei Ja Nei Ja Nei Business- og sikkerhetsteknologier vPro Technology



Standard Manageability



Stable Image Platform Program



Trusted Execution Technology vPro Technology



Standard Manageability



Stable Image Platform Program



Trusted Execution Technology Standard Manageability



Stable Image Platform Program



Trusted Execution Technology Standard Manageability



Stable Image Platform Program Ingen Ingen

Businessbrikkesettene har altså stort sett de samme elementene som vi finner i tabellen med forbrukerbrikkesettene, men selv ikke den nye toppmodellen Q270 kan by på overklokkingsstøtte slik vi har det i Z-klassen. Den skal dog takle SLI.

Som tilfelle også var med forbrukerutgavene, har de nye Kaby Lake-brikkesettene fire ekstra PCIe-baner i forhold til Skylake. Den nevnte Optane-støtten er også på plass, pluss det at både Q250 og B250 potensielt kan ta en M.2-SSD – noe som mangler hos Q150 og B150.

Oppsummering

Intels Z170 brikkesett-brikke. Foto: Intel

Å plukke et hovedkort handler i stor grad om å finne et med de egenskapene, kontaktene og mulighetene du ønsker, og da er det en stor fordel å kjenne til de aktuelle brikkesettene for prosessoren du har blinket deg ut.

Samtidig er det viktig å ikke kun belage seg på hva et brikkesett støtter, ettersom det er produsenten av hovedkortet som til sist bestemmer hva som kommer på plass av kontakter.

For mange entusiaster vil det ikke være noe stort spørsmål om hvilket brikkesett man skal gå for, ettersom Z-klassen er den eneste som tillater fri overklokking med ulåst multiplikator. Den legger også bedre til rette for å bruke flere skjermkort.

Men ikke alle er opptatt av overklokking og SLI, og for dem er det flere andre gode muligheter.

Den store forskjellen mellom Skylake- og de nye Kaby Lake-brikksettene er at sistnevnte har flere PCIe-baner, noe som åpner for flere muligheter for hovedkortprodusentene. Nå kan hovedkortene med de rimeligere brikkesettene bli enda litt bedre utstyrt.

I tillegg har 200-serien støtte for å bruke den kommende Optane-teknologien for å få en enda kjappere lagringsløsning, men enn så lenge er det ingen løsning på markedet som gjør nytte av dette.

Selv om ikke forskjellen er så stor, vil vi normalt sett tenke at det smarteste uansett er å gå for et hovedkort med brikkesett i 200-serien dersom du skal snekre sammen en PC med Skylake- eller Kaby Lake-prosessor i dag.

Men i en overgangsperiode vil du muligens kunne plukke opp et godt hovedkort med brikkesett i 100-serien til nedsatt pris – så hold mulighetene og øynene åpne.

Synes du det er vanskelig å velge?

