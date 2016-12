Ok. Videoovervåkning har en litt emmen etterklang. Det blir som oftest sett på som noe negativt, kanskje med unntak av dem som da vil sette det opp. For mange år siden hadde undertegnede vaskehjelp, som hadde streng ordre om å holde seg unna nerdebulen. Jeg hadde sett hva hun gjorde på andre rom, og tanken på hun skulle vandre rundt dyre datamaskiner, skjermer og ymse tilbehørsprodukter var skremmende.

Videovervåkning! Det var løsningen, trodde jeg. Så gikk det noe år før jeg faktisk gjorde noe med saken. I mellomtiden hadde vaskehjelpen fått sparken og jeg hadde egentlig ikke noe behov for overvåkning. Men, det hadde jo vært artig å se om man fikk til en fin løsning likevel.

Valg av løsning

Innen hjemmeovervåkning finnes det utrolig mange løsninger. Vi har testet mange ulike varianter på Tek.no gjennom årenes løp. Blant annet Netgear Arlo, som vi hadde stor sans for da vi testet den i fjor. Det er også mange muligheter til å svinge loddebolten selv, for noen er nemlig også veien til målet et mål og en opplevelse. Undertegnede liker å fikle med ting og litt av tanken med dette prosjektet var å bygge noe enkelt , gjerne med deler som jeg hadde liggende.