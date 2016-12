Å påstå at undertegnede liker å plukke fra hverandre mobiler og gjøre morsomme ting med innmaten er en underdrivelse, og sist ut i rekken er da vi nylig skapte vår helt egen iPhone 6 «Mini». Vi gir oss selvfølgelig ikke der, og for å følge opp suksessen har vi nå på plass enda en godbit fra Apples verden.

Men først litt bakgrunnshistorie. Starten på sagaen stammer helt fra mai måned i 1999, da Apple trakk sløret av fjerde utgave av laptopen Powerbook G3 – og samtidig også introduserte oss for det som i dag er blitt et fast innslag i forelesningssaler og møterom verden over.

Vi snakker selvfølgelig om den lysende eplelogoen, som siden har vært å finne i alle Apples maskiner inntil selskapet begynte å fase den ut i fjor med lanseringen av den syltynne MacBook. Utfasingen ble virkelig bekreftet med lanseringen av den nye generasjonen MacBook Pro for knapt en måned siden, og når det trolig kommer nye MacBook Air-maskiner er det forventet at heller ikke disse vil lyse opp i mørket.

Denne iPhone 6-en har vært testkanin i mang en reparasjonsguide her på huset – og er stadig klar for nye eventyr! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Apples mobile produkter har imidlertid aldri hatt noen form for lysende logo. Kanskje rett og slett for å spare strøm. Men kanskje det er mulig å fikse dette selv? Et raskt søk i eBay bekreftet at, joda, dette skulle kunne la seg gjøre!

Det fantes nemlig nok av folk som ville selge nye, lysende eplelogoer til en billig penge der ute, og ettersom logoen i epletelefoner fra og med iPhone 6 har vært et separat stykke metall kan den også tas ut og byttes.

Slik så pakken med den nye logoen ut. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Dermed la vi inn en bestilling, og omtrent samtidig som vi mottok rammen til iPhone 6 «Mini» dumpet også LED-logoen ned i postkassa. Dermed var det duket for en av årets definitivt artigste mobilreparasjoner – om det kan kalles en reparasjon, da.

...men hvordan skal dette fungere?

O.K., det hele høres kanskje litt spinnvilt ut. For det første: Vil resultatet bli særlig pent? For det andre: Hvordan skal LED-lyset mates med strøm? Apple har ikke akkurat lagt til rette for at dette skal gjøres i etterkant, langt mindre at telefonene deres i det hele tatt skal åpnes. Det er jo hele grunnen til at bunnskruene er av deres selvoppfunnede pentalobe-standard, så ingen uvedkommende skal kunne ta seg inn.

Så langt vi hadde skjønt før reparasjonen var det imidlertid mulig å hente strømmen direkte fra skjermen selv, noe som også var grunnen til de lange, sorte «båndene» som strakk seg ut til hver side fra den nye logoen.

Gammel og ny logo sammenlignet. Instruksjonsboka var på kinesisk, og ikke så mye til hjelp... Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Det finnes nok andre steder strømmen kunne ha kommet fra også, men at den hentes fra nettopp skjermen har en ganske innlysende fordel. Noe av poenget med den lysende logoen er jo at den skal være på kun når skjermen også er på, og ved å rute kraften direkte fra skjermens egne kretser vil LED-dioden rent mekanisk lyse opp og slukkes samtidig med skjermen. Smart!

Kvaliteten virket sånn helt passe, men vi stusset litt over at oversiden virket litt ru og ubehandlet, men dette viste seg senere å være en plastbeskytter på oversiden som kunne fjernes. Dette – og en del annet – kunne vi nok ha lest oss til ved å studere manualen, men enn så lenge står det litt dårlig til med kinesiskkunnskapene hos undertegnede.

Demontering: Stille før stormen (for det blir vanskeligere senere!)

Alltid første steg i en iPhone-reparasjon. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Nuvel – hvem trenger da manualer? Fulle av selvtillit etter å ha åpnet vår prøvekanin – en iPhone 6 vi i sin tid fikk fra Apple til denne testen – mangfoldige ganger, gjøv vi løs på første steg: Å løfte opp skjermen fra alle plast- og metallklipsene den satt festet i langs sidene av rammen. Aller først må da bunnskruene ut, før man ved hjelp av sugekopp og et plastplekter kan jekke opp selve skjermen forsiktig.

Ettersom Apple her har greid å rute Touch ID-kabelen på en betydelig smartere måte enn i iPhone 5S og iPhone SE, kan du nå brette skjermen opp i 90 graders posisjon, og fortrinnsvis lene den mot noe mens du vrir blikket mot en metallbrakett øverst i høyre hjørne av rammen.

Braketten har fem skruer i forskjellig lengde, så husk plasseringen! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

I braketten sitter det fem stjerneskruer av tre forskjellige lengder, så pass på å organisere dem med én gang du har fått dem ut. Braketten i seg selv er av såpass irregulær form at det skal godt gjøres å plassere den feil vei, så dét trenger du ikke bekymre deg for.

Med braketten av kan du enkelt poppe av de fire skjermkablene som sitter festet til selve telefonen:

Skjermkontaktene poppes enkelt av. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med dette gjort kan du legge skjermen til side inntil videre, og fokusere på innmaten som ligger klemt sammen nokså kompakt innenfor rammens fire hjørner. I enkelte reparasjoner kreves det at man fjerner mye av elektronikken, men akkurat for denne guiden holdt det – heldigvis – å kun fjerne batteriet for å komme til logoen. I oversikten under kan du se hva som måtte gjøres:

For å få tilgang til logoen var det heldigvis bare batteriet som måtte ut. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Vi startet like godt med å skru av braketten over batterikontakten, som var festet av to stjerneskruer. Med denne ute av veien kunne vi poppe av kontakten på enkelt vis.

Brakett skrus av, kontakt poppes opp. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Neste steg var dermed å fjerne selve batteriet, som som alltid satt skikkelig godt limt fast. Apple har imidlertid vært så hyggelige at de har montert såkalte «pull tabs» til limet, som er brettet over på oversiden av den nederste enden av batteriet. Tar du tak i disse og drar rolig og jevnt i ca. 45 graders vinkel kommer alt limet enkelt ut av seg selv, noe vi greide mer eller mindre perfekt denne gangen:

Såkalte «pull tabs» er veldig nyttig for å fjerne lim fra batteriet. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Med batteriet ute av veien hadde vi full tilgang til selve skattekisten vi var på utkikk etter: Baksiden av eplelogoen. Denne skiller seg tydelig fra resten av rammen, og ser ut til å være presset inn i en nokså vilkårlig, irregulær flate i en annen type metall enn resten. Over metallet var det plassert to teipbiter, én på hver side.

Litt teip holder logoen fast. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Vi fjernet enkelt teipbitene, og tok vare på dem til senere – vi måtte jo tross alt feste den nye logoen også. Selve metalleplet satt skikkelig godt fast, og først da vi tok i bruk en skarp brekkebladkniv og begynte å skjære langs kanten kom vi innunder. Deretter kunne vi imidlertid lirke inn den flate skrutrekkeren, og sakte men sikkert tvinge logoen løs fra limet sitt.

Ved hjelp av en brekkebladkniv og skrutrekkeren fikk vi vippet ut logoen. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Til slutt kom da også logoen helt ut, og etterlot seg et pent, lite epleformet tomrom i rammen. Nå måtte vi bare be til alle mobilreparasjonsguder om at den nye delen faktisk var presisjonskuttet og ville gli problemfritt inn i hullet.

...og der! var logoen ute av skallet. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Om den gjorde det kan du finne ut på neste side – der vi forsøker å montere den nye delen og sette sammen hele telefonen til en fungerende enhet igjen.