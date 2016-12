Google skal lansere to smartklokker neste år

Google har som kjent begynt å satse hardere på maskinvare, blant annet via sine egne Pixel-telefoner. Tidligere har det også gått rykter om at selskapet skal slippe egne smartklokker, og nå ser dette faktisk ut til å være tilfellet.

Nettstedet The Verge har vært i kontakt med Googles produktsjef for Android Wear-avdelingen, Jeff Chang, som hevder at Goole skal slippe hele to smartlokker neste år.

Første med Android Wear 2.0

Klokkene vil være de første som lanseres med det nye Android Wear 2.0-operativsystemet, og de vil også bli «flaggskip»-modellene på denne plattformen. Det kan altså tyde på at klokkene får gode spesifikasjoner, uten at detaljene rundt disse foreligger.

Den ene Google-smartklokken ligner visstnok på Motorolas Moto 360, her avbildet. Foto: Kurt Lekanger, Tek.no

Google har riktignok også denne gangen samarbeidet med andre aktører i utviklingen av den nye maskinvaren, og klokkene skal visstnok ikke lanseres under Google- eller Pixel-merkenavnet, men derimot under navnet til den som faktisk produserer klokkene. Det er imidlertid ikke kjent hvem dette er.

Det er med andre uvisst i hvor stor grad Google selv har influert designet til de nye smartklokkene, og hva avtalen med produsenten innebærer i praksis.

Får trolig LTE og Googles nye assistent

Tekniske spesifikasjoner foreligger altså ikke, men tidligere rykter har indikert at Googles smartklokker vil få et rundt design og at i alle fall den ene modellen vil få GPS, LTE-støtte og pulsmåler.

Begge de nye Google-smartklokkene skal i tillegg få integrert støtte for Googles nye «Assistant»-løsning, som selskapet viste frem på I/O-konferansen i mai. Denne bruker Googles søketeknologi til å gi brukere enkel og kjapp tilgang til en rekke tjenester på farten ved å «snakke» med assistenten.

Dette er altså ennå kun rykter. De nye smartklokkene skal ifølge The Verge sin kilde lanseres tidlig neste år, så vi vil trolig få vite mer ganske snart.

