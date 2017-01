Garmin lanserer nye smartklokker for eventyrere

Amerikanske Garmin er kjent for sitt ganske varierte tilbud av både actionkameraer, treningsarmbånd og smartklokker, og nå har selskapet introdusert enda et knippe produkter i sistnevnte kategori. Fenix 5-serien er navnet på tre nye smartklokker designet for «eventyrere», ifølge Garmins egen markedsføring.

De tre nye modellene heter Fenix 5, Fenix 5S og Fenix 5X, hvorav alle blir både kompakte og relativt velfylte når det gjelder funksjonalitet.

Tre størrelser

Fenix 5S er den minste modellen med størrelse på kun 42 millimeter. Denne er designet spesifikt for dem med mindre håndledd og retter seg ifølge Garmin spesielt mot kvinner. I midten finner man Fenix 5, som måler 47 millimeter, mens Fenix 5X er på 51 millimeter.

Fenix 5X. Foto: Garmin

Alle modellene kommer i flere ulike farger og med forskjellige, valgfrie reimer. Samtlige er vanntette ned til 100 meters dybde og kommer fullastet med trenings- og aktivitetsverktøy, deriblant kompass og høydemåler, samt den vanlige smartklokkefunksjonaliteten, som varslinger fra mobilen.

God batteritid

Ellers er klokkene laget i rustfritt stål og skal tåle en trøkk. Når det gjelder batteritid skal Fenix 5, Fenix 5X og Fenix 5S holde i henholdsvis to uker, 12 dager og 8 dager i smartklokkemodus. Med GPS aktivert skal batteritiden ligger på henholdsvis 24 timer, 20 timer og 13 timer.

Fenix 5 og Fenix 5S vil ha en veiledende, amerikansk pris på 600 dollar, mens Fenix 5X vil koste 700 dollar. Klokkene skal slippes i løpet av første kvartal i år, men norsk pris og lanseringsdato er ikke kjent. Mer informasjon kan du finne på produktsiden.

