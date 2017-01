Galaxy S7 og S7 Edge får Android 7 Nougat i januar

Samsungs flaggskipmodeller, Galaxy S7 og Galaxy S7 Edge, er overraskende nok blant modellene på markedet som enda ikke har blitt begunstiget med den nye programvareversjonen Android 7 Nougat. Mens mange andre produsenter for lengst har fått dette på plass har det så langt vært tyst fra Samsung – inntil nå.

Nå melder nemlig BGR og en rekke andre nettsteder om at oppdateringen ser ut til å komme allerede i januar, og da ikke bare i form av Android 7, men helt opp til Android 7.1.1.

– Vil spre oppdateringen så fort råd er

Dette er den offisielle meldingen fra Samsungs betateam. Foto: Skjermdump/Samsung

Informasjonen stammer fra Samsung selv, som i en melding til sine betatestere kom med følgende utsagn: «Vi vil gjøre vårt beste for å distribuere den offisielle versjonen [av Android 7, red] i januar, så fort som råd er.».

I samme melding annonserte de også at betaprogrammet ville avsluttes, og at ingen flere oppdateringer ville komme betatesterne til gode før den offisielle versjonen slippes.

Nøyaktig når oppdateringen treffer Norge er uvisst, men i USA regner man med at det grunnet teleoperatørlåste operativsystemer vil ende opp med å skje først etter januar. Dermed er det grunn til å tro at det vil skje noe tidligere her.

Samsung har heller ikke sagt noe om oppdateringer til andre telefoner enn de to toppmodellene, men ifølge Gottabemobile jobbes det med oppdateringer i første halvdel av 2017 til både S6-serien og A-serien i første omgang. Også et par av de kraftigste nettbrettene skal visstnok stå på agendaen.

Ifølge samme nettsted vil Samsung også trolig droppe TouchWiz-navnet på operativsystemet sitt, muligens til fordel for «Samsung Experience». Som alltid må disse ryktene tas med en klype salt, men Nougat-oppdateringen til Galaxy S7 og S7 Edge står hvertfall hugget i sten.

(Kilde: BGR, AndroidAuthority, GSMArena, Gottabemobile)