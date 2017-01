Las Vegas / Tek.no: Du har kanskje fått med deg at Xiaomi lager mobiltelefoner. Ganske utrolige mobiler, faktisk. Det er det den kinesiske elektronikkprodusenten er mest kjent for. Men de lager veldig, veldig mye mer og har også en enorm netthandelsplattform. De er tredje størst på nettsalg i Kina - et land der enorme Alibaba troner på toppen.

Nå arbeider Xioami med å utvide fotavtrykket verden rundt. De har et enormt marked i Kina, og etter hvert i India. For Europas del er det Polen som har blitt prøveklut, får vi vite av selskapets globale PR-sjef, John Chan.

Chan understreker imidlertid at Xioami fortsatt er et ungt selskap. De har bare rukket å holde på i seks år.

Nå er det imidlertid USA selskapet skal vise seg frem i, og dermed har de også for første gang et nærvær på CES-messen her i Las Vegas. Og det nærværet er på ingen måte beskjedent. Vi snakker om en bås som er på størrelse med det kinesiske konkurrenter som ZTE og Huawei har. Begge er allerede ganske store i USA, og overgås stort sett bare av de to kranglefantene Samsung og LG som begge helst vil være størst fra Sør-Korea.

Inne på det store området viser Xiaomi frem egne produkter, produkter fra partnere og produkter fra oppkjøpte selskaper. Det som knytter alt dette sammen er en e-handlesplattform i form av Mi-butikkene der alt dette selges.

Xiaomi Mi Mix ble lansert i en hvit utgave under CES-messen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I tillegg passer alt inn i samme økosystem, og for en stor del inn i samme app på mobilen. Super-apper med alle tenkelige tjenester pakket inn i ett grensesnitt har vært vanlig i Kina i noen år allerede, slik for eksempel Forbes melder om.

Fra porselen til Mi Mix

Så hva rører egentlig på seg inne på Xiaomis stand? Jeg fikk en omfattende rundtur på messens siste dag, og båsen var så velfylt at jeg flere ganger måtte stoppe vertskapet litt for å finne ut hva ulike ting var. Det var opplagt at omvisningen var lagt opp for å ikke bli fullstendig uhåndterbar med tanke på tid. Skulle man viet ti minutter til hver eneste produkttype på området hadde man holdt på i betydelige deler av en dag.

Det viktigste og mest kjente produktet fra Xiaomi er mobiltelefoner. Så et rikholdig utvalg Mi- og Redmi-modeller var utstilt. Perlen i showet var naturligvis den kliss nye hvite Mi Mix-modellen. Kineserne oppfant poreselenet, og nå lager dette kinesiske selskapet keramiske mobiltelefoner.

Men hvilken er finest? Den hvite eller den svarte?

Les testen vår av Xioami Mi Mix her »

Modulære TV-løsninger

Et utvalg av Xiaomis TV-modeller. 65-tommeren kommermed en lydplanke som også støtter Dolby Atmos. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Blant Xioamis andre produkter er TV-er og datamaskiner. TV-ene deres er modulære, og kommer som sett med lydplanke og skjerm. Kommer det en ny teknologi som selve skjermpanelet kan håndtere, er det mulig å bytte ut lydplanken som hører til. På sett og vis blir dette en slags dataskjerm-med-signalkilde-kombinasjon, men samtidig er det en helt grei ting når det betyr at produktene kan vare lenger.

For øyeblikket har selskapet en kliss ny modell som i 65-tommers utgave kan leveres med Atmos-støtte i lydplanken som hører til. Totalprisen på pakken her i USA er på under 2000 dollar, eller knappe 17 000 kroner. Gitt at lydplanker med støtte for Dolbys nyeste teknologi gjerne koster rundt 10 000 kroner er dette mye for pengene forutsatt at TV-ene holder god nok kvalitet.

Og uansett har man altså spart penger ved å bytte en koblingsboks og høyttalere fremfor hele pakken hvis eksempelvis en Atmos 2 eller en ny bildestandard dukker opp.

Xiaomi skryter dessuten av å ha et voldsomt innholdsbibliotek for sine kinesiske brukere, men mener samtidig at prisen og kvaliteten på produktene er mer enn god nok til at man ikke behøver tilgang på den kinesiske innholdsportalen for at utstyret skal være et godt kjøp.

Lette datamaskiner med diskret grafikk

Liten og lett, men med mulighet for relativt kraftig maskinvare. Xiaomi har også en enda litt mindre 12,5-tommers PC, men der får man ikke diskret grafikk. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Datamaskiner er enda en av Xiaomis hovedsatsinger. På standen sto det en rekke MacBook-aktige maskiner utstilt. De fleste var svært kompakte og relativt lette. Men til forskjell fra mange andre ultraportable går Xiaomis maskiner høyt i ytelse, og noen av de knøttsmå beistende har også diskret grafikk og utskiftbar lagring. Her er ikke lagringen loddet fast.

Det er riktig nok ikke snakk om den aller råeste grafikkløsningen. Nvidias mobile GTX 940M er den som er i bruk, og du bør neppe ha altfor store forhåpninger til ytelsen her. Men samtidig skal det ikke alltid så fryktelig mye til for å dra ganske ferske spill så lenge man er villig til å forsake litt detaljnivå og oppløsning.

Én pakke kan bli til tre ulike roboter, som kan styres med en medfølgende app. Konseptet er svært likt Lego Mindstorms. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Robotene brukes blant annet av skoleelever som skal lære seg logikken i grunnleggende programmering. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Av Xiaomis helt egne produkter er det også verdt å ta med at selskapet nå har en drone med stabilisert 4K-kamera. Selvsagt har de det. Ut fra båsene her på CES kan man anta at det selskapet som står igjen helt til slutt uten å ha en drone i utvalget har svarteper. Men Xiaomis variant virker imidlertid mer fornuftig enn mange andre, med forholdsvis moderat pris og egenskaper man gjerne forbinder med dyrere produkter.

Lek og lær med roboter

Blant de mer spennende tingene i utvalget er en løsning som likner på Lego Mindstorms. Det er en pakke bestående av en styringsenhet, samt en rekke klosser og motorer. Ved første øyekast ser de også ut til å kunne brukes sammen med Lego, dersom ikke dimensjonene på knottene oppå klossene blir såvidt for store.

Uansett kan et slikt sett bli til tre forskjellige roboter eller kjøretøy, og du kan bruke en app til å sette opp enkle løkker med if og then, slik at roboten får en viss grad av autonomi. I sin enkleste form gjøres dette ved å trekke disse funksjonene inn på skjermen og å lagre.

Ønsker man å lagre en kjørerute for byggverket kan man også det inni appen, som så svært så forseggjort. Denne skiller seg imidlertid fra deler av resten av Xioamis økosystem, ved at den har en helt egen app bare for seg.

Uventet mye moro i smarthjemavdelingen

Dette er en av de triveligere bryterne jeg har sett. Avhengig av hvordan du beveger den kan den gjøre forskjellige ting, for eksempel skru av lyset om du snur den opp ned. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Xiaomi driver også med smarthjem. Jeg har fjernstyrte kontakter selv, og har lekt en del med konseptet. Men til syvende og sist blir jeg litt sliten av det mange kaller smarthjem i dag. Unntaket er dersom huset eller leiligheten faktisk er bygget for det. Men slike løsninger er også så kostbare at det må en totalutgift på noen millioner til før det ikke føles som landeveisrøveri.

Skal man gjøre området rundt loppekassa si smartere med separate løsninger støter man ofte på fragmentering, og løsninger som generelt ikke er så smarte som de bør være. Man kan kanskje få alt til å virke perfekt en gang, til strømmen går eller noe annet skjer. Da må alt settes opp på nytt igjen. Og hva med alle løsningene som ikke snakker med hverandre? Ballen har heldigvis begynt å rulle på alt dette, men akkurat i dag er det få slike produkter som ikke irriterer meg.

Xioami har et system av smartkontakter og hussentral, der alt er basert på trådløsstandarden Zigbee. Sentralen snakker igjen med nettverk og mobilapp over Wi-Fi. I seg selv er ikke dette så unikt, men Xioami har et voldsomt økosystem rundt, så man burde klare seg innenfor en og samme app.

En av de tøffeste tingene de viste frem var en stor blank plastterning. Inni den sitter det bevegelsessensorer og kommunikasjon med hussentralen. Når den er koblet til kan du be systemet om å reagere på ulike bevegelser som gjøres med terningen. Kanskje har du den på nattbordet og bare snur den opp ned for å skru av lyset? Her velger man fritt selv hvordan bevegelsene skal oversettes i reaksjoner fra systemet.

En veldig annerledes riskoker

En induksjonsriskoker som også er en trykkoker. Den er selvsagt appstyrt, og gjennom en helt enorm database over ulike typer ris kan den ordne alt selv om man leser av strekkoden som hører til risen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

— Spiser dere ris i Norge? spør Xiaomis representant, og jeg måtte medgi at i hvert fall jeg gjør det.

— I Kina har vi et litt spesielt forhold til ris. Når du fyller denne riskokeren kan du scanne strekkoden som hører til risen, og systemet vet automatisk hvor lenge og hvor varmt det skal koke, forklarer hun, tilsynelatende lett underholdt av hvor ekstremt nerdete på ris det er mulig å bli.

Men jeg fikk lyst til å ta med meg en sånn hjem. Riskokeren er heller ikke bare en ordinær riskoker. Den kan trykksettes, og med alle de andre mulighetene her kan man se for seg en rekke bruksområder som ikke nødvendigvis tar utgangspunkt i ris.

En avansert drone med to kilometers rekkevidde er på sett og vis noe av det mer ordinære Xioami lager. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En annen spennende ting som hører hjemme i samme økosystem er en vannkoker (!). Vannkokere flest lever opp til navnet. De koker vann, før de skrur seg av. Men mange drikker skal helst ikke koke helt. Kinesisk grønn te skal for eksempel ikke det, og trives godt på drøyt 70 grader. Derfor kan man selvfølgelig fortelle Xioamis vannkoker akkurat hvor varmt vannet skal bli før den skrur seg av.

Den er forresten også isolert slik at vannet holder på varmen oppi kannen i mange timer etter koking.

... og dette er bare toppen av isfjellet

Ved siden av alt dette har selskapet ståhjulinger som Ninebot og Segway i stallen. Elsykler selges også via dem, og hva med smarte løsninger for rens av drikkevann eller luft? Det har de naturligvis også.

Nettverksutstyr og strømmebokser hører også til.

En liten del av utvalget Xiaomi selger i Kina. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvis du bor i ett av Xioamis markeder og dingsen du ønsker deg på ett eller annet vis kan kalles teknologi, er sjansen stor for at du kan klare deg med utelukkende Xioami-produkter fra ende til annen. Størrelsen på selskapet som har kjøpt opp eller samarbeider med 77 andre elektronikkprodusenter er imponerende.

Spesielt med tanke på at Xiaomi fortsatt ynder å kalle seg en oppstartbedrift. De er bare seks år gamle.

— Vi prøver å være så disruptive som mulig, forklarer min guide i Xioami-jungelen meg når jeg påpeker at dronen koster flere tusenlapper mindre enn mange man kan sammenlikne den med.

Jeg begynner å skjønne det nå. Når Xiaomi en gang blir klare til å erobre Europa burde de gamle gigantene passe godt på markedsandelene sine.

Her finner du samlesiden med alt vi har skrevet fra CES 2017 så langt »