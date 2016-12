Snart sier vi farvel til 2016, og tar 2017 i mot med åpne armer, optimisme, og en liste med alle tingene vi ikke rakk å gjøre i år. Som alltid er det ting som har gått i glemmeboken.

Uansett, nytt år, nye muligheter. Her er 10 ting vi (og kanskje også du?) skal gjøre i 2017:

1. Fikse unike passord til alle kontoer

Tenk deg hvis du hadde en egen kopi til husnøkkelen din for å gå på butikken, en annen kopi for postkontoret, en tredje for kontoret, en fjerde, femte, sjette og så videre for skolen/universitetet, for toget/trikken/bussen og så videre. Samme nøkkel passet til alt, og hvis noen stjal bare én, kunne de komme seg inn som deg over alt. Handle som deg, hente post og pakker som deg og snakke med venner, kolleger og familie som deg.

Les gjerne: Millioner av Twitter-passord lekket på nettet »

Tanken på å ha én nøkkel til alle tjenestene vi bruker fysisk høres helt fjern ut, så hvorfor har så mange av oss samme passord til så mange tjenester på nettet? Hvis det er én anbefaling vi stadig hører igjen og igjen fra sikkerhetseksperter i ulike former og fasonger, er det at vi bør ha unike passord for alle tjenestene vi bruker. Og du vet sikkert egentlig at du burde det, men kanskje synes du det høres stress ut å huske så mange passord?

I denne guiden for Ekstra-lesere får du mange gode tips, men du skal få tre av oss her:

«Ikke banan123 eller passord123... Kanskje Passord1234?» Foto: Iryna Denysova/Colourbox

1. Ikke bruk rene ord, navn eller kombinasjon av navn og fødseldato. Eller noe som helst med 123 på slutten. For eksempel «Elon280671», eller «Facebook123». Sånt er superenkelt å brute-force, det er tross alt snakk om et ganske begrenset antall mulige kombinasjoner, og enkelt å kjøre opp mot ordlister og navn-databaser.

2. Lag et system som gjør passordene enklere å huske. Bruk for eksempel et «grunnpassord» som går igjen i hvert passord, og bygg på litt i starten og slutten. For eksempel: Vårt grunnpassord er «p4$$0rd», og Facebook får oss noen ganger til å tenke på George Orwell. Vi tar de tre første bokstavene i navnet og setter dem før grunnpassordet, og de tre siste etter, så da blir vårt Facebook-passord «G3op4$$0rde11». Skjønner? Alt du må huske er assosiasjonen, og grunnpassordet.

3. Skriv dem ned. Men ikke på et sted hvor de er lette å finne. Lag en liste og gjem den et sted litt vekke fra datamaskinen. I en bok, bak et bilde, limt fast under en kommode - et hus er stappfullt av gode gjemmesteder, og sjansen for at noen snoker rundt under kommodene dine er minimal - med mindre du jobber som hemmelig agent og sitter på atomkodene, eller sitter på privatnummeret til Justin Bieber eller noe slikt. For enda litt ekstra sikkerhet (og hjernetrim) kan du skrive passordene i kode. Dette kan være så mangt, for eksempel et enkelt substitusjonsschiffer, eller hva med å oversette passordet til Tolkiens runer? Bare fantasien er grensen, men pass på at du ikke glemmer hvordan du dechiffrerer din egen kode.

2. Ta backup av alt vi har som er viktig

Vi lar gutta i Techquickie ta seg av den litt grundigere forklaringen.

Hørt om ransomeware? For alle oss som har en betydelig del av livet lagret i form av bits og bytes, enten det er snakk om bilder og videoer, kopier av kvitteringer, viktige dokumenter som vitnemål og attester, eller bare dyrebare savegames, er ransomeware marerittet.

Dette er skadelig programvare som i verste fall krypterer alle filene på datamaskinen slik at du ikke får tilgang til dem, og krever løsepenger for å låse dem opp igjen. Vil du ha tilbake alle bildene og videoklippene du har av barna dine? Pung ut, eller så sitter du igjen med bare minnene. Og det er ikke sikkert kona synes det er godt nok når konfirmasjonen kommer og dere trenger bilder til invitasjonen.

Som du burde ha skjønt ut fra tittelen på punktet, er det beste du kan gjøre å ta backup av alt som er viktig. Oppbevar alle mappene du vil ha backup av samlet på PC-en, og kopier dem over til en ekstern harddisk med jevne mellomrom. Da er du beskyttet mot ransomware og diskkrasjer. Hvis du i tillegg laster dem opp til en skytjeneste, som Google Drive eller Dropbox, har du enda et lag beskyttelse, men da må du huske på å lage et skikkelig passord. Og til slutt lager du enda en kopi, gjerne på en eller flere store minnepenner, som du oppbevarer et trygt sted utenfor huset, som for eksempel i en bankboks eller hos noen du stoler på. Nå er du sikret mot brann og lignende skader på hus og hjem.

3. Legge inn bilder fra telefon og kamera fortløpende

Tro det eller ei, men det finnes øyeblikk som er verdt å forevige i bedre bildekvalitet enn mobilen gir. Kanskje 2017 er året du tar steget opp til et skikkelig kamera? Foto: Vadim Zakharishchev/Colourbox

Det å gå gjennom 1000 telefonbilder for å finne ut hvilke du skal ta rede på, hvilke som skal deles med de du var på den der turen med, hvilke som skal i fotoboken og så videre, er en drittjobb. I 2017 skal vi være sjukt flinke til å laste bildene over på datamaskinen eller skytjenestene vi bruker fortløpende, og velge ut og sortere dem der og da. Vi tipper at et par ganger i måneden er nok, men du får bare justere dette etter behov.

4. Mer kvalitetsbilder og mindre kvantitet

Er du som oss, så tar du alt for mange bilder, og de virkelig gode drukner i en haug av middelmådige. Trenger du virkelig 20 bilder av kjæresten med apekatt på hodet? Behold de 2-3 beste, så blir det mye mer interessant når dere skal se gjennom bildene om mimre om noen år.

Og hvis du samtidig kan unngå disse fotofeilene har du kommet langt »

5. Formatere alle minnepenner og minnekort etter bruk

Vi har nok minnepenner, bare ikke peiling hva som ligger på dem - hvor gjorde jeg av Elasto Mania? Foto: Kristoffer Møllevik

Hvis vi hadde tjent vanlig timelønn for alle minuttene vi har brukt på å sjekke hva som ligger på ulike minnekort og -penner, for å finne ut om det er trygt å slette det eller ikke, hadde det nok blitt en betydelig sum. For vi har brukt alt for mye tid på det, og det har sikkert du også. I 2017 skal vi formatere alle minnekort og -penner med en gang vi har overført hva enn det var vi skulle overføre. Heretter blir det bare tomme minnepenner, klare til bruk!

6. Ikke kjøpe ting vi ikke trenger

Har du hørt om G.A.S.? Det står for «gear acquisition syndrome», og ser ut til å ramme fotografer oftere enn andre, men også unge, teknologiinteresserte mennesker er utsatt. Det er selvsagt ikke en ekte sykdom, men en litt spøkefull betegnelse på den tendensen mange oss har til å stadig kjøpe nye greier. Noe som ofte innebærer en del feilkjøp. Ting vi egentlig ikke trengte, eller som ikke fungerte slik vi håpet. Det er unødvendig dyrt, og bruker opp dyrebare naturressurser.

Men så er det jo så spennende med nye ting, og så mange gode tilbud hele tiden, at det er vanskelig å la være. Her er noen strategier du kan bruke:

Kjøp skikkelig, og kjøp det én gang. Undersøk hva det er vi har lyst på, finne ut hva som er bra og hva vi trenger. Gjerne ved å lese tester og anbefalinger her på Tek.no.

Ta rede på det vi har. En knust skjerm er ikke en unnskyldning for å skifte til ny telefon. Istedet skal vi fikse den. Få det gjort eller gjør det selv. Her finner du mange guider til reperasjon av smarttelefoner. Og kjøp deg nå et deksel for svingende!

Kjør kjøpskontroll som våpenkontroll: bruk ventetid. Fikk du plutselig et pressende behov for å kjøpe de støydempende hodetelefonene du ikke fikk til jul? Skriv det ned på en liste, og kjøp det om en måned, ved neste lønning. I mellomtiden dukker det kanskje opp noe annet du trenger mer, og da er du glad du har pengene.

7. Selge det vi ikke trenger

Vi skal ta på oss selvinnsiktsbrillene, og granske greiene vi har liggende grundig og nøye. Hva bruker vi egentlig? Og hvor ofte? Har vi noe vi kan gi bort, eller selge? I så fall skal vi gjøre det. Få det på Finn før det er for sent; teknologi faller fort i pris.

8. Gjøre kroppen en tjeneste og ta ergonomi på alvor

Nei, «Businessman with neck pain after long hours at work», det finnes en bedre måte å fikse nakkesmertene på. Foto: Colourbox

Hvis du som oss bruker mye tid foran PC-en, både på jobb og hjemme, er det bare et tidsspørsmål før du kommer til å merke det på kroppen, hvis du ikke gjør det allerede. Musehånd, stiv nakke, vonde skuldre og vond rygg etter alt for mye sitting er de vanlige misstenkte. I år skal vi ta dette på alvor og enten fikse eller forebygge. Mange kontorer tar dette mer og mer på alvor siden det er dyrere å ha folk sykemeldt over tid enn å kjøpe inn sitte/stå-pulter som kan heves og senkes - men du kan gjøre mye hjemme også.

Dette er litt utenfor det vi vanligvis tester, men undertegnede har slitt med sin del plagene nevnt over, så her skal du få mine tips:

Skaff deg en balansestol, og varier arbeidsstillingen ofte. Har du trådløst mus og tastatur kan du koble laptoppen på TV-en, og sitte tilbakelent i sofaen hjemme/på pauseromet og jobbe innimellom. Den beste arbeidsstillingen er den neste, sa en smart fysioterapaut en gang.

Finn en ergonomisk mus- og tastatur som fungerer for deg. Undertegnede bruker Microsoft Sculpt til jobbing, og har ikke vært plaget med musehånd siden jeg byttet til den.

Få deg et sitte/stå-bord hjemme hvis du er mye på PC-en der også. De fleste av oss sitter mer enn nok som det er, og det er ikke bra. IKEA har ett som heter Skarsta som undertegnede nylig tok i bruk hjemme. Siden heisen er manuell (med sveiv) er det langt rimeligere enn modellene med elmotor, men det er stødig, og enkelt å heve og senke.

9. Bruke litt mindre tid i ekkokammeraet

Neste år skal vi bruke mindre tid på Facebook og Twitter, og mer tid på ting som er gøy. Som for eksempel The Witcher 3. Foto: Magnus Shetelig/Gamer.no

Valget i USA fikk begrepet «ekkokammer» til å blusse opp som herpes på et russetreff. Begrepet beskriver et fenomen som gjerne oppstår på Facebook og i andre sosiale medier, der de nyhetene, statusoppdateringene og meningene vi blir eksponert for, i stor grad er de vi allerede er enige med. Alle preker til menigheten, og ingen overbeviser noen på den «andre siden».

Som et eksempel: Hvis du deler en artikkel som forklarer hvorfor Apple er så mye bedre enn Android, er sjansen stor for at vennen din som mener det motsatte, ikke ser den. Og du ser ikke artikkelen han deler som forklarerer hvorfor Android er best.

Bortkastet tid som kunne brukes på noe mer produktivt og/eller morsomt. Gå en tur i skogen i stedet. Eller spill et morsomt spill. Er du ferdig med alt du hamstret under forrige Steam-salg for eksempel? Ikke vi heller. Spill litt.

10. Fullfør et større prosjekt

Er 2017 året der du finner ut om du har det som skal til for Telenorligaen? Foto: Eivind Von Døhlen/Gamer.no

Vi snakker ikke om å seile jorda rundt eller noe slikt, men for all del, hvis det er det du vil så gjerne for oss. Vi snakker heller om å få gjort noe vi har lyst til å få gjort lenge.

Som for eksempel å lage det der medierommet du har snakka om, med surroundanlegg, projektor og det hele. Eller kanskje du endelig skal spare litt konsekvent til det kameraet du har lyst på? Eller kanskje du har lyst til å starte et lag og hevde deg i Telenorligaen? Vi tror 2017 blir et godt år for å følge en liten drøm eller to.

Godt nyttår, og lykke til :-)