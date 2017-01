Endelig et mekanisk tastatur for kontorlokalet

Vi digger mekaniske tastaturer. Tro oss, ettersom vi nettsmørere benytter mesteparten av dagen til å svette over et tastatur, vet vi hvor mye glede det kan ligge i å ha virkelig gode taster under fingrene.

Likevel er mekaniske tastaturer nærmest bannlyst her på bruket – vi vet nemlig at tikkingen og/eller klakkingen fra et slikt tastatur kan være svært irriterende for de fleste av våre kolleger i det åpne kontorlandskapet.

Derfor er det med stor glede vi registrerer at Cherry – mest kjent for å produsere mer eller mindre støyende mekaniske brytere – nå har utviklet et alternativ med langt lavere støyprofil. Cherry MX Silent kaller de disse, og har i tillegg tatt seg bryet med å putte dem inn i et tastatur for oss: Cherry MX Board Silent.

Rød eller svart?

Cherry MX Board Silent skal være basert på G80-3000. Foto: Cherry

Vi kan naturligvis ikke være sikre, men hvis dette tastaturet har en såpass dempet støyprofil som det bør ha med «silent» i navnet, ser vi ikke bort fra at dette fort kan bli en klassiker i et og annet kontorlandskap.

MX Board Silent skal være basert på selskapets klassiske G80-3000 og gir deg for øvrig valget mellom to forskjellige «silent»-merkede brytere: Cherry MX Red Silent og MX Black Silent.

Begge disse har de samme lineære egenskapene og lager svært lite lyd, mens forskjellen ligger i hvor mye trykk som skal til for å presse ned - omtrent 45 gram for MX Red Silent og 60 gram for MX Black Silent.

De nye bryterne bruker blant annet en spesielt utformet gummipute for å forhindre det sedvanlige klakket når tastene trykkes ned. Likevel skal ikke dette gjøre noe med den velkjente kvaliteten – vi blir fremdeles lovet presis funksjon og levetid på over 50 millioner tastetrykk.

Det eneste som stikker en kraftig kjepp i lykkehjulet er at Cherry MX Board Silent i skrivende stund kun kommer i en internatsjonal EU-versjon. En veiledende prislapp på 149 dollar hjelper heller ikke.

Vi får tro Cherry uansett tar til vettet og snart får en nordisk versjon på markedet, ellers får vi håpe at en annen tastaturprodusent handler inn noen brytere og etter hvert tilbyr oss nordboere et skikkelig og stillegående tastatur i samme klasse.

(Kilde: Digital Trends)