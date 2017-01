Disse VR-brillene er laget av karbonfiber og ser (nesten) ut som vanlige briller

Det begynner å blir folksomt på VR-markedet, og for å hevde seg i konkurransen gjelder det å skille seg litt ut. Nå har det dukket opp et nytt par VR-briller som er litt utenom det vanlige, nemlig VR1 fra selskapet Dlodlo.

Det som først og fremst gjør de nye brillene spesielle er at de ligner en god del på vanlige briller når det gjelder design, i alle fall fra en viss avstand. I tillegg er de laget av karbonfiber, som gjør brillene både svært lette og sterke.

Rift-aktige spesifikasjoner

VR1 har faktisk en vekt på bare 88 gram og en tykkelse på 16 millimeter. Til tross for dimensjonene har brillene brukbare spesifikasjoner. Nærmere bestemt skilter den med en oppløsning på 1200 x 1200 piksler per øye, oppdateringsfrekvens på 90 Hz og en synsvinkel på 105 grader.

Brillene er laget av karbonfiber og er svært lette. Foto: Dlodlo

Alle disse spesifikasjonene er mer eller mindre de samme som hos rivalene Oculus Rift og HTC Vive, men til gjengjeld har brillene ingen posisjonssporing, så produktet befinner seg dermed ikke helt i samme kategori. Den har derimot en 9-aksers sensor.

VR1 kommer i én versjon som er beregnet på å kobles til PC-en og én versjon du kan koble til mobilen for VR-opplevelser på farten. Brillene er kompatible med Android og SteamVR-spill.

En journalist fra nettstedet TheNextWeb teste for øvrig brillene på årets CES-messe, og kunne bekrefte at brillene var relativt komfortable å ha på seg. Pris og lanseringsdato for VR1 er ennå ikke kjent. Mer informasjon finner du på produktets hjemmeside.

Her er Lenovos nye «VR-telefon» »

(Via The Next Web)