Dette var den mest nedlastede TV-serien i 2016

Året nærmer seg ubønnhørlig slutten, noe som ofte markeres med ulike former for oppsummeringer av året som gikk. Det gjelder også den ulovlige nedlastingen på Internett, hvor en gammel gjenganger nå ser ut til å sitte trygt på tronen sin.

Nettstedet TorrentFreak kan nemlig melde at HBO-serien Game of Thrones tar førsteplassen på den globale torrentfronten som den mest nedlastede TV-serien i år– for intet mindre enn femte året på rad.

350 000 delinger samtidig

Game of Thrones har tatt piratrekorder mange ganger tidligere, særlig når det gjelder sesongåpninger- og avslutninger, men også når det gjelder størrelsen på torrent-svermene. I år skal 350 000 personer ha delt én episode av Game of Thrones på det meste.

Foto: Helga Esteb/Shutterstock.com

Statistikken for 2016 viser for øvrig også en tydelig trend i retning flere nedlastinger i full HD-kvalitet, noe som har sammenheng med økende utbredelse av bedre bredbåndskapasitet.

På andreplass over de mest populære seriene på torrenttjenestene i år ligger zombieserien The Walking Dead, og deretter følger Westworld, The Flash, Arrow og komiserien The Big Bang Theory. På syvendeplass ligger vikingserien Vikings. Hele listen finner du hos TorrentFreak.

Tallmaterialet til nettstedet baserer seg på flere ulike kilder, inkludert statistikk som er utarbeidet av offentlige BitTorrent-trackere.

