Dette produktet forvandler TV-en din til et digert Android-nettbrett

I august i fjor meldte vi om en folkefinansiert innretning som gjør TV-en din til en svær, Android-basert berøringsskjerm. På produsentens hjemmeside er innretningen, kalt Touchjet Wave, nå lagt ut for salg.

Wave er en Android-boks i et slags bordlampe-format sak som festes oppå TV-en og kobles til TV-en via en HDMI-kabel. Produktet er i stand til å fange opp fingerbevegelsene til brukeren ved hjelp av infrarødt lys som sendes ut av enheten.

Konverterer til Android-signaler

Sensoren registrerer både trykk og bevegelser på samme måte som på nettbrett og mobiler. Ved å laste ned applikasjoner beregnet på enheter med berøringsskjermer kan du dermed bruke TV-en som en eneste stor berøringsskjerm, eller nettbrett om du vil.

Enheten er altså Android-basert, og er i stand til å konvertere de infrarøde signalene til de vanlige bevegelseskommandoene som Android forstår. Maskinvaremessig byr produktet på en Cortex A9-prosessor fra ARM på 2 Ghz, 2 GB minne og 16 GB flashminne for lagring.

Den støtter også både Wi-Fi og Bluetooth, og leveres med egen pekepenn. Utviklerne kan opplyse om at det ikke er nødvendig å trykke hardt på TV-en for å registrere kommandoene, slik at man ikke trenger å etterlate fingeravtrykk.

Koster 2500 kroner

Wave fungerer med alle TV-er, og det eneste kravet er at TV-en har en størrelse på mellom 20 og 65 tommer. Det er ikke nødvendig å sitte rett foran TV-en for å bruke systemet, da det følger med en app som gjør at du kan bruke mobilen til å kontrollere enheten.

Wave ble først lagt ut på Indigogo, hvor produktet har dratt inn solide 800 000 dollar, som er nesten syv ganger det opprinnelige målet . Produktet kan altså bestilles nå fra hjemmesiden, og prisen ligger på 300 dollar, cirka 2500 kroner. Produsenten sender til Norge.

Under kan du se en video som viser hvordan systemet settes opp.

