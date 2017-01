Dette nettbrettet tåler en real trøkk – men koster flesk

Sist vi hørte om en ny modell i Panasonics hardføre ToughPad-serie var sist sommer, men i en pressemelding har selskapet nå omsider avduket en ny modell. Den heter FZ-A2 og er et 10,1-tommers Android-nettbrett.

FZ-A2 kan blant annet klaske til med den såkalte MIL-STD 810G-sertifiseringen, som innebærer at vi snakker om en skikkelig hardhaus av et nettbrett.

Takler hard påkjenning

MIL-STD 810G-sertifisering betyr at nettbrettet skal tåle både ekstreme temperaturer, kraftige støt, fall fra 1,5 meter, vibrasjoner, eksplosive omgivelser og elektromagnetisk stråling.

Foto: Panasonic

I tillegg innehar Panasonics nye plugg IP-65-sertifiseringen, som i praksis innebærer at nettbrettet tåler kraftig vannsprut, men riktignok ikke nedsenking i vann, og at det er sand- og støvsikkert. Skallet består av en magnesium-legering.

Innmaten omfatter en prosessor av typen Intel Atom x5-Z8550 på opptil 2,4 GHz, samme brikke som man finner i blant annet Lenovos Yoga Book, samt 4 GB minne og 32 GB lagringsplass. Batteriet skal holde til 9 timer, og det er ellers nevneverdig at nettbrettet kommer med 4G LTE, slik at man altså kan koble seg på nettet uten Wi-Fi-tilgang.

Over 18 000 kroner i USA

En lyssterk skjerm på hele 800 nits er også på plass, som skal sikre god synlighet under de fleste forhold, ikke minst utendørs. Hoved- og frontkameraet er på henholdsvis 8 megapiksler og 2 megapiksler. Til tross for de hardføre egenskapene har nettbrettet for øvrig en overkommelig vekt på kun 900 gram.

Den amerikanske prisen ligger på 2189 for Wi-Fi-utgaven av nettbrettet, cirka 18 600 kroner. Det er med andre ord ikke direkte billig. Norsk pris og tilgjengelighet er ennå ikke kjent.

