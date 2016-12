Dette mobilutstyret lar deg bokstavelig talt sende et kyss

Mobiltilbehør dreier seg som regel om ganske generiske produkter, men innimellom dukker det opp svært spenstige konsepter av det mer eksperimentelle slaget. Nettstedet Gizmodo har nå snappet opp et stykke mobiltilbehør som må sies å være noe utenom det dagligdagse.

Kissenger er navnet på et produkt som lar deg bruke mobiltelefonen til å sende kyss til personer langt borte – og da snakker vi ikke om emojier eller klistremerker, men kyss av det «fysiske» slaget.

Trykksensorer og aktuatorer

Tilbehøret det dreier seg om er en enhet som festes til mobilen og som har et par kunstige «lepper». Disse er utstyrt med innebygde trykksensorer med høy presisjon som leser av alle de subtile leppebevegelsene til brukeren.

Slik ser prototypen ut. Foto: Kissenger

Disse bevegelsene gjenskapes så i sanntid ved hjelp av miniatyr-aktuatorer på den andre siden, og dermed er det altså meningen at opplevelsen skal tilsvare et ekte kyss med den aktuelle partneren. Produktet kobles til via hodetelefoninngangen, og er i utgangspunktet kun utviklet for iPhone.

I hvilken grad det tilsvarer den ekte varen er høyst uvisst, men Kissenger er et ekte produkt, til tross for at det ved første øyekast kan ligne mest på en spøk. Riktignok eksisterer det ennå kun på prototypestadiet, og en lansering på forbrukermarkedet, om det i det hele tatt skulle være interessant, ligger nok et stykke frem i tid. Les mer på produktsiden.

