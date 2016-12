Dette er månedens beste mobilabonnementer - desember

Siden vi sist kåret de beste mobilabonnementene i november har det skjedd en hel masse hos operatørene. Først og fremst har både Telia, Telenor og en rekke av de mindre selskapene annonsert at de gjør høstens fri fart-kampanje til en permanent ordning.

Altså vil du fremover kunne få fra cirka 100 og opptil 450 Mbit/sek hos langt flere selskaper enn tidligere, blant andre Hello og Talkmore. Hastigheten er derfor i ferd med å forsvinne litt som faktor i konkurransen mellom operatørene. Det er bra, for vi synes inkludert datamengde for pengene er langt viktigere.

Vi vet også at for eksempel Komplett Mobil har lansert et tilbud vi har etterlyst fra dem tidligere, nemlig muligheten for å kjøpe ekstra datapakker når du går over den mengden du har inkludert i abonnementet.

Vi prøver nemlig å ikke kåre Norges billigste mobilabonnement, men Norges beste. Vi ser derfor også på andre ting enn bare pris, som for eksempel priser for utenlandsdata, hva som skjer når du har brukt opp datapakken, maksimumshastighet og så videre.

Dermed kårer vi nå ikke lenger månedens billigste mobilabonnement – men månedens beste. I praksis er det rett og slett det abonnementet vi anbefaler folk å kjøpe i de fleste tilfeller.

Pris vil fortsatt være det viktigste kriteriet, men om det er to abonnementer som koster noenlunde det samme vil vi også gjøre en helhetlig vurdering av hvor gode abonnementene er før vi kårer en vinner.

Når vi skal kåre månedens beste abonnementer, har vi delt inn i fire kategorier: Lite data, Middels data, Mye data og Superbruker.

For hver av kategoriene vektlegger vi følgende:

Lurer du på hvor mye data du trenger? Da bør du prøve vår databruk-kalkulator:

Her er månedens vinnere:

Kategori: Lite data

Kategorien «Lite data» passer best for deg som ikke bruker mobilen til å strømme musikk eller video.

Kriterier: Dette er kategorien for deg som surfer lite på mobilen, eller som vanligvis er tilkoblet wifi. Eventuelt deg som stort sett bruker mobilen til å ringe med. Datapakken er på 1 GB og nedlastingshastighet er minst 10 Mbit/s. Vi stiller ikke krav om fri roaming i EU, men rimelig utenlandsbruk er et pluss.

Best i denne kategorien: I denne kategorien er det nå tre operatører som tilbyr abonnementer til under hundrelappen: Hello, Ice og Telipol, og konkurransen er tettere enn noen gang. Hello har priset seg til 98 kroner, mens de to andre skal ha 99 kroner. Da får du fri ringing, SMS og MMS, i tillegg til 1 GB data.

For den ene krona må du akseptere en toppfart på 10 Mbit/s hos Telipol, mens Ice og Hello har lansert fri fart, oppgitt til henholdsvis opptil 256 og opptil 300 Mbit/sek.

Viktigere synes vi det er at operatørene har litt ulike måter å håndtere det om du skulle bruke mer data enn du har inkludert.

Hello: Legger automatisk på en ny 1 GB-kvote på toppen av den gamle, og fakturerer deg 100 kroner ekstra. Du varsles ved rundt 80 prosent av brukt kvote. Det samme skjer når du har brukt opp den første pakken. Når du har nådd 3 GB data sperres abonnementet for videre bruk av data den samme måneden, men du kan låse det opp igjen via Hellos kundesider. Da surfer du videre på 128 kbit/sek for 10 øre per megabyte eller 100 kroner per gigabyte.

Ice: Struper hastigheten umiddelbart når du når 1 GB, men lar deg surfe videre på 64 kbit/sek uten at du blir fakturert noe ekstra. Om du vil ha ny datakvote med full fart kan du kjøpe det for henholdsvis 79 kroner for 1 GB og 179 kroner for 3 GB (1 GB-abonnement med ekstra 1 GB-pakke er av en eller annen grunn billigere (99+79 kroner) hos Ice enn et abonnement med 2 GB inkludert (199 kroner).)

Telipol: Fakturerer deg 1,99 kroner per MB, altså 1990 kroner per gigabyte. Maksimalpris er imidlertid 399 kroner i måneden for data, og fra 3 GB strupes hastigheten til 128 kbit/sek. Du får kun varsling når du har brukt halve datakvoten, og ikke når du går over den inkluderte datamengden. Du kan imidlertid bestille ekstra pakker på henholdsvis 0,5, 1, 3, 5 og 10 GB - fra 49 til 399 kroner.

Det gjør at det er mindre risiko for ubehagelige overraskelser med et Ice-abonnement om du skulle bruke opp datapakken. Ekstra behagelig om det er barna som bruker abonnementet, for eksempel. Ice har også den laveste prisen for en ekstra datapakke med 1 GB, med 79 kroner. De øvrige to skal ha 99 og 100 kroner for det samme.

Men pass på hvis du skal reise til utlandet – da er ingen av de aller billigste abonnementene veldig gunstige. Vi anbefaler å skru av roaming hvis du har såpass billige abonnement, eller velge Kompletts Miniflex-abonnement. Komplett tilbyr nemlig fri EU-surfing innenfor datapakken til 2,70 kroner per dag.

NB: For tiden har de også "kampanjepris" på MiniFlex hvor du får det til 99 kroner i måneden, mens det til vanlig koster 119 kroner. Komplett sier de ikke har avgjort hvor lenge denne kampanjeprisen skal vare, og vi tar som kjent ikke med kampanjepriser i våre kåringer. Derfor når ikke Komplett helt opp, tross at de også har lansert muligheten for ekstra datapakker, noe vi har etterlyst tidligere.

Vi må dessuten nevne at verken Ice eller Telipol tilbyr mulighet for tvilling-SIM eller ekstra data-SIM, men ettersom dette er et abonnement med såpass lav pris og så lite data inkludert anser vi ikke at det er noe stort minus.

Vi kårer Ice Mobil 1 GB til månedens beste abonnement i kategorien Lite data.

