Dette er en elektrisk scooter du kan folde sammen

Elektriske scootere er riktignok ikke noe nytt, men sammenfoldbare sådanne er nok et vesentlig smalere produktsegment. Nå har det kommet et nytt slikt produkt. Et selskap som heter GreenRide selger nemlig nå en elektrisk scooter du kan folde sammen, kalt INU.

I tillegg til den nevnte egenskapen har INU også et ytre design som gjør at den skiller seg en del fra røkla.

Scooteren har en elektrisk motor på 500 eller 750 watt, som skal gi en fart på opptil 25 kilometer i timen. Rekkevidden ligger på 40 kilometer når batteriet er fulladet, og den maksimale bærekapasiteten er 120 kilogram.

Foto: GreenRide

Automatisk foldemekanisme

Produktet har ytre dimensjoner på 1190 mm x 550 mm x 1476 mm, men når man folder den sammen krymper scooteren ned til en lengde på 1200 mm og et fotavtrykk på 300 mm x 400 mm. Vekten ligger på 25 kilogram.

En nevneverdig egenskap er at scooteren har en automatisk foldemekanisme som kan styres med en mobilapp, som for øvrig er tilgjengelig både for iOS og Android. All elektronikk er integrert i rammen, som er laget av en aluminiumslegering.

Scooteren kan reserveres nå, og prisen starter på 3000 dollar for 500 watt-utgaven, over 25 000 kroner. Den er altså på langt nær blant de rimeligste. I Europa ser det foreløpig ut til at selskapet kun leverer til Tyskland, men produsenten skriver på sine hjemmesider at dekningsområdet skal utvides etter hvert.

Når scooteren eventuelt blir tilgjengelig i Norge er uvisst. Mer informasjon finner du på produktets hjemmeside.

(Via Slashgear)