Dette er en bærbar PC med tre innebygde skjermer

Innovasjonskappløpet blir stadig mer intenst på teknologifronten, og nå har kreative hjerner hos Razer kommet opp med et konsept som mildt sagt må sies å tilhøre sjeldenhetene. Selskapet har nemlig vist frem en bærbar PC med tre innebygde skjermer.

PC-en har fått navnet Project Valerie og eksisterer tilsynelatende ennå kun som et konsept, så det er uvisst når vi får se den i butikkene.

Maskinen har to skjermer som skyves ut på sidene med en automatisk mekanisme. Foto: Razer

Skyver automatisk ut to sideskjermer

Maskinen har en automatisk mekanisme som skyver ut de to sideskjermene, slik at man altså kan spille med tre skjermer ved siden av hverandre uten å måtte rigge opp en stasjonær løsning.

Hver av disse skjermene har attpåtil 4K-oppløsning, som altså gir en total oppløsning på 11 520 x 2160 piksler å boltre seg med, eller det man med rette kan kalle 12K-oppløsning. Skjermene er for øvrig på 17,3 tommer og byr også på G-Sync-teknologien.

For å drive disse skjermene trengs det naturlig nok et potent grafikkmaskineri, og i den forbindelse kommer PC-en med et skjermkort av typen GeForce GTX 1080 under panseret. Den nødvendige multiskjerm-programvaren i form av Nvidias Surround View-løsning er naturlig nok også på plass.

PC-en skal ikke være stort tykkere enn en vanlig 17-tommers bærbar i lukket tilstand. Foto: Razer

Ikke veldig tykk

Razer kan ellers opplyse om at den automatiske mekanismen som skyver sideskjermen ut benytter aluminiumshengsler av solid byggekvalitet, og til tross for de tre skjermene på innsiden skal tykkelsen på PC-en være sammenlignbar med andre bærbare 17-tommere.

Utover dette foreligger det ennå ikke så mange opplysninger om maskinen, ei heller hint om pris og slippdato. Du kan imidlertid holde deg oppdatert ved å legge igjen epost-adressen din på produktets hjemmeside. Sjekk også ut den korte reklamevideoen under.

