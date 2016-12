Øl-interessen i Norge har virkelig tatt av de siste årene. Butikkhyller, vinmonopol og puber er fylt til randen av leskende drikker fra eksotiske bryggerier, med alt fra lyse trappistøl til kaffesvarte portere. Vi er rett og slett inne i en gullalder for oss som heller tar en deilig øl fremfor en avansert rødvin eller en komplisert drink.

Vi har plukket ut fem mobilapper som passer rett inn i hverdagen til enhver øl-elsker:

Untappd - Hold styr på ølsmakingen

Interessen for øl blant nordmenn har virkelig tatt av de siste årene. Det holder ikke lenger å bare kjøpe en sekser på butikken eller å gå i baren og spørre om "en pils". Ølutvalget har blitt enormt, og for å sette pris på den enorme mengden øl gjelder å holde styr på hva vi faktisk vi heller i oss. Her kommer apper som Untappd og RateBeer inn i bildet.

Vi foretrekker Untappd av den enkle grunn at den er hakket mindre flåsete. RateBeer forventer at du skriver en kort novelle om hver eneste øl du drikker, mens Untappd egentlig bare ber deg om å gi ølen en karakter - resten er bonus. Resultatet er uansett at du sitter igjen med en god oversikt over ølen du har smakt, hva du synes og hva vennene dine drikker. En må-ha-app for alle som elsker øl!

Last ned Untappd til iOS »

Last ned Untappd til Android »

Last ned Untappd til Windows Phone »

Reisekvote - Kjøp øl så billig som mulig

Øl er dyrt, det vet vi alle. Selv vanlig pils på butikken koster mer i Norge enn i omtrent alle andre land i verden, og drar du på polet for å kjøpe øl går prisene i taket. Spesielt hvis du er ute etter litt sterkere øl, som en Imperial Stout eller en belgisk quadruppel. En liten flaske til 123 kroner, sier du? Nei, da tar vi heller turen til Sverige.

For å vite akkurat hvor mye du kan ta med deg hjem fra våre glade naboer bør du laste ned Reisekvote. Appen gir deg en kjempegod oversikt over akkurat hva du kan ta med deg fra Systembolaget (svenskenes svar på Vinmonopolet), og ved å dra i et par enkle spaker kan du også se hvor mye vin, sprit og andre godsaker du kan få med deg. Appen fungerer forøvrig også strålende på flyplassen på vei hjem fra utlandet, eller når du snubler ut av danskebåten.

Last ned Reisekvote til iOS (koster 14 kroner)»

(Appen kommer snart til Android. Mens du venter kan du heller laste ned Kvote, som også koster 14 kroner)

Polpriser - Sjekk prisen på polet

Hvis du heller vil besøke Vinmonopolet rundt hjørnet i stedet for å hoppe i bilen og kjøre til Sverige, kan det være greit å sjekke ølprisene før du drar. Med mobilappen Polpriser (som finnes i en gratisutgave også) kan du sjekke prisen på ølen du har tenkt å kjøpe, eller finne ut hvilken ølvariant som er den billigste. Du kan for eksempel søke på «porter», og få opp alle øl med «porter» i navnet, og så sortere dem etter pris.

Dessverre har ikke Polpriser tilgang til lagerbeholdning på vinmonopolet, så selv om du kanskje finner nøyaktig ølen du er ute etter, er det ikke sikkert at din lokale sjappe har den inne. Til gjengjeld trenger du ikke å være tilkoblet Internett for at appen skal fungere.

Last ned Polpriser til iOS »

Brew Log - Hvis du tar ølbrygging ekstremt seriøst

Brew Log.

Det er ikke bare på pubene ølinteressen har økt, men også i de tusen hjem. Hjemmebrygging har blitt en populær hobby for mange, og det er ikke alltid like lett å holde styr over alle oppskriftene og øltypene man lager.

Hvis du elsker å skrive ned absolutt alt om ølen du brygger (og du vil gjøre alt på en mobiltelefon), er Brew Log appen for ditt supersmale nisjebehov. Her kan du notere hva slags øl du brygger, og legge inn hver eneste minste detalj om brygget ditt. Her snakker vi ikke bare om å velge i en database hva slags malt du bruker, men hvor effektiv den er.

Last ned Brew Log til iOS »

Selv om Brew Log ikke finnes til Android, er det flere gode alternativer der ute. Blant annet er Brewing Assistant et godt alternativ. Denne appen lar deg skrive opp alle ingrediensene du trenger i ølen, og minner deg på når du burde legge i humlen i brygget ditt.

Nødt eller sannhet - når du bare vil drikke

Nødt eller sannhet.

Selv om vi liker god og smakfull øl, er det også tider det passer best med en iskald 6-pack med pils. Du vil tross alt ikke være fyren som må bøtte nedpå en beksvart porter etter en runde Beer Pong eller en annen drikkelek. Da passer det bedre med noe lysere, og ikke minst en egen app som forteller deg hvordan du bør drikke.

Det finnes drøssevis av ulike apper og leker dere ute, men skal du bare ha én på mobilen kan du laste ned den norske appen Nødt eller Sannhet. Du kan justere hva slags spørsmål dere må svare på, og finne ut selv hvordan drikkingen bør fordeles.

Ellers har forøvrig våre eminente forumbrukere en lang liste over andre drikkeleker du kan prøve deg på.

Last ned Nødt eller sannhet til Android (mobil og nettbrett)

Last ned Nødt eller sannhet til iOS (iPhone og iPad)

Har du andre øl-apper installert på mobilen du ikke klarer deg uten? Tips oss gjerne i kommenterfeltet nedenfor, så oppdaterer vi kanskje listen vår!

Du kan gjøre mye moro hvis du driver med ølbrygging:

