Det skiller kun to små logoer. Men den ene hodetelefonen koster dobbelt så mye

I vår stadig oppdaterte samletest av trådløse hodetelefoner under 2000 kroner ga vi nylig en rekke gode ord til modellen Amadeus AE NC BT. Amadeus-merket er Expert-kjedens eget, og i forbindelse med testen gjorde en leser oss oppmerksom på at Biltema selger det som ser ut som eksakt de samme hodetelefonene til halv pris – 749 kroner.

Vi har sjekket

Hodetelefonene side om side. Eksternt er det i alle fall minimalt som skiller. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Det kunne vi selvfølgelig ikke la gå forbi uten å sjekke, og som sagt, så gjort. I løpet av juleferien dukket et sett med Biltemas velklingende «Bluetooth-hodetelefoner» opp på kontoret, og vi har allerede hørt nok på dem til å konstatere det samme som den observante leseren hadde sett: Dette er nøyaktig samme produkt.

Utformingen er helt lik, med unntak av to Amadeus-logoer og en NFC-logo på Expert-varianten, og bæreetuiet er det samme. Faktisk vil vi kanskje si at Biltema-varianten har en noe stiligere eske – Amadeus-eska ser litt ut som om den er designet i Microsoft Paint.

Bæreetuiene. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Låter godt

Lydmessig betyr det at Biltema-hodetelefonene har plenty med fylde å by på gjennom hele registeret, noe som gjør lyden veldig engasjerende og gir oss lyst til å skru volumet høyt opp. Bassen er ikke enormt dyp, men punchy og komplementerer resten av lydbildet fint.

Vokaler er muligens plassert litt lenger bak i lydbildet enn på de aller beste hodetelefonene vi har hørt i det siste, og elementene har en litt stygg vane for å spisse en del S-er og liknende lyder litt i overkant.

De har også langt fra den samme dynamikken, luftigheten og konsertfølelsen som vår nye trådløs-referanse Bang & Olufsen Beoplay H9, men de koster også nesten 5000 kroner.

Hifi er det kanskje ikke, men Biltema-hodetelefonene leverer definitivt mye moro til prisen. For øvrig må vi bemerke at en litt irriterende ting er at hvert knepp på volumskalaen virker å være litt større enn på mange andre hodetelefoner, og det gjør at det kan være vanskelig å finne akkurat det volumnivået du vil ha.

Komfort og støykansellering

Amadeus-hodetelefonene har en NFC-logo på den ene siden. Det har ikke hodetelefonene fra Biltema. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Komforten er god, med myke og fine puter i skinnimitasjon, selv om vi kanskje synes åpningen til øret er litt vel trang i starten. Dog, om vi skal tro Amadeus-hodetelefonene etter testbruken og litt til, så utvider åpningene seg noe etter hvert.

Støykanselleringen er heller ikke enormt mye å skryte av. Undertegnede hadde med Amadeus-hodetelefonene på flyet hjem til jul, og de bidro absolutt til at flyreisen ble hakket mer komfortabel, men dette er likevel langt unna nivåene til Bose og Sony. I baksetet på en bil fungerer de likevel godt nok til at du slipper å skru opp volumet et hakk eller to – og i denne prisklassen er det uansett mer bonus enn nødvendighet.

Det som ikke er så imponerende er kvaliteten på samtaler. Med mikrofonen plassert ved øret er det kanskje ikke så overraskende, men her har det dukket opp langt flere «Hæ?» og «Hva?» fra samtalepartnerne våre enn praktisk er. I motsetning til en del av konkurrentene har heller ikke disse hodetelefonene noen fjernkontroll og mikrofon på den medfølgende ledningen, så vi ville kanskje ikke valgt disse om du planlegger å bruke dem mye til telefonsamtaler.

Batteritiden er oppgitt til 14 timer, og det virker å stemme godt overens med vår bruk. Kanskje litt under om du har for vane å spille veldig høyt.

Amadeus til venstre, Biltema til høyre. Legg merke til at Amadeus-hodetelefonene er noe mer brukt, og tilsynelatende har fått litt mer flatklemte øreputer. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Konklusjon

For å oppsummere virker Biltemas «Bluetooth-hodetelefoner», som på esken har navnet F5A, å være nøyaktig det samme produktet som Expert selger under Amadeus-navnet, bare at Biltema krever halvparten så mye.

Jabra Move er nok fortsatt vårt førstevalg i kategorien for trådløse hodetelefoner under 2000 kroner, men om du gjerne vil ha around-ear kan du altså spare 750 kroner på å ta turen innom Biltema i stedet for Expert.

Og om du tør å bestille et par fra Kina kan du få det som tilsynelatende ser ut som det samme paret, men uten støykansellering, for under 40 dollar hos Aliexpress – inkludert frakt. Det er til og med under tollgrensa på 350 kroner.