Denne undervannsdronen har 4K-oppløsning og hjelper deg å fiske

Kameradroner er som oftest noe vi forbinder med flyvende innretninger, men det finnes såvisst også modeller designet for det våte element. I forbindelse med CES-messen har et selskap ved navn PowerVision nå avduket en undervannsdrone med et knippe interessante egenskaper.

PowerRay er navnet på en drone som i tillegg til å filme under vann i 4K-oppløsning også kan hjelpe deg med å fiske.

Finner fisk med ekolodd

Undervanndronen kommer nemlig med et knippe uvanlige ekstramoduler, hvorav den ene er en rund «Fishfinder»-modul som kan plasseres på undersiden av dronen. Denne har innebygget ekkolodd som kan finne fisk og kartlegge landskapet på bunnen med høy presisjon.

Modulen bruker Wi-Fi til å sende bildene av funnene tilbake til brukeren via en egen mobilapp. Ekkoloddet skal ha en rekkevidde på opptil 40 meter, mens selve dronen kan dykke ned til maksimalt 30 meter. Dermed kan du altså finne fisk som befinner seg helt ned til 70 meters dybde.

Den andre spesielle modulen til undervannsdronen er en arm som kan brukes til å slippe fiskesnøret med agnet, en funksjon som kan fjernstyres av brukeren. Ved å bære agnet rett foran kameraet på dronen skulle det altså da være mulig å få tatt artige nærbilder av nysgjerrige fisk.

Den runde ekkolodd-modulen plasseres på undersiden av dronen og kan også brukes separat. Foto: PowerVision

Kan bestilles neste måned

I tillegg gjør denne funksjonen det mulig å slippe agnet med høy presisjon der hvor sjansen er størst til å få fisk, basert på ekkoloddbildene.

Både bærearmen til snøret og ekkoloddmodulen er altså valgfrie, og sistnevnte kan også brukes for seg selv dersom du ikke ønsker å feste den til dronen. Når det gjelder kamerafunksjonene er dronen i stand til sanntidsstrømming i 1080p-oppløsning, stillbilder med 12 megapiksler og altså 4K-opptak, da kun med 30 bilder per sekund.

PowerRay skal legges ut for forhåndsbestilling globalt den 27. februar, men prisen er ennå ukjent. Mer informasjon kan du finne på produsentens hjemmeside.

