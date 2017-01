Denne smarte luftfriskeren lar deg kontrollere lukten i hjemmet ditt med mobilen

I den evige porteføljen av «smarte» gjenstander er turen nå omsider kommet til en smart luftfrisker. Den heter Moodo og er lagt ut på nettstedet Indiegogo, hvor den nå søker folkefinansiering fra interessenter.

Moodo er en luftfrisker som kobles til mobiltelefonen og som på den måten skal gi deg full kontroll over hvordan hjemmet ditt til enhver tid lukter, med utgangspunkt i erkjennelsen av at «lukt er det som i størst grad påvirker humøret ditt», for å bruke utviklernes egne ord.

Justér duftene

Den smarte luftfriskeren benytter fire duftkaplser med ulike dufter du kan mikse og trikse med ved hjelp av mobiltelefonen. Den medfølgende mobilappen gir deg mulighet til å finjustere styrken på duften til hver enkelt kapsel med glidebrytere slik at du kan «konfigurere» den optimale balansen basert på dine egne preferanser.

Mobilappen gir deg full kontroll på de ulike duftkapslene. Foto: Indiegogo

Appen kommer også med flere forhåndsinnstilte kombinasjoner, slik at man ikke er nødt til å fikle med manuelle innstillinger dersom man ikke føler for det. Meningen er imidlertid at man skal ha det moro med å eksperimentere med de ulike duftene.

Ved hjelp av mobilapplikasjonen går det også an å dele innstillinger du er fornøyd med, og du kan også lage «spillelister» som endrer innstillinger og dufter på egen hånd med bestemte intervaller.

Patentert

Luftfriskeren bruker et elektronisk styrt, patentert viftesystem som sprer duftene gjennom luften, og har et ganske kompakt format på 12 cm x 10 cm. Duftkapslene er på 4,8 cm x 3 cm, og selve duftmaterialene skal bestå av naturlig, ufarlige ingredienser av samme type man finner i parfymer.

De fire duftkapslene kommer i pakker, eller «familier» som utviklerne kaller det, og man kan velge mellom flere ulike slike familier, hvorav hver har et eget tema. På Indiegogo kan man sikre seg et eksemplar for 149 dollar, og utsendelsene skal starte i juli.

Les mer på Indiegogo-siden, og se video under for en introduksjon.

Her er en folkefinansiert basshøyttalert til håndleddet »