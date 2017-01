Denne proffskjermen er for de virkelig kravstore

Taiwanske Asus stilte med en pen kolleksjon produkter på CES-messen, men selskapet har enda mer i ermet. Ett av selskapets interessante produkter som en del trolig ikke fikk med seg var en skikkelig heftig ny skjermmodell fra selskapet, kalt ProArt PA32U.

ProArt PA32U er som navnet antyder hovedsakelig rettet mot profesjonelle brukere, eller eventuelt vanlige forbrukere med ekstra høye krav. Spesifikasjonene er nemlig ganske imponerende.

4K, HDR og kvanteprikker

Skjermen, som altså er på 32 tommer, skilter først og fremst med 4K-oppløsning. I tillegg til dette kommer den også med HDR-teknologi. Denne kombinasjonen er det foreløpig ikke så fryktelig mange PC-skjermer som byr på, men LG lanserte en 4K/HDR-skjerm i desember.

Designo Curve MX38VQ. Foto: Asus

Asus nye modell har imidlertid enda mer å by på, nemlig den såkalte kvanteprikk-teknologien, som bidrar til å gi modellen skikkelig solid fargespekter. Mer detaljert dekker skjermen 99,5 prosent av Adobe RGB-spekteret, 95 prosent av DCI-P3-spekteret og 100 prosent av sRGB-fargerommet.

Slipper også ultrabred skjerm med trådløs lading

Skjermen byr også en lysstyrke på 1000 nits, som er minstekravet for HDR-standarden. LED-baklyset opererer med 384 ulike soner. Av tilkoblinger finner man HDMI, DisplayPort og ikke minst to Thunderbolt 3-porter via USB Type-C.

Asus har for øvrig også avslørt en annen skjermmodell, Designo Curve MX38VQ. Dette er en kurvet modell 37,5-tommers modell i 21:9-format med QHD-oppløsning på 3840 x 1600 piksler. Den har også 8-watts Harman Kardon-høyttalere og en trådløs ladestasjon på foten som benytter Qi-standarden.

Pris og lansering på de nye modellene er ikke klart.

