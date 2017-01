Denne norske dronen skal levere matvarene på døren

Vi skrev nylig at Amazon omsider har begynt å levere pakker med droner, men også her til lands skjer det saker og ting på droneleveringsfronten. I en pressemelding kunngjør nemlig den norske, nettbaserte matbutikken Kolonial.no at de har startet forsøk med dronebasert matlevering.

Kolonial.no er en butikk som spesialiserer seg på å levere matvarer på døren til kunder via nettsiden sin, og nå sysler de altså med idéen om å oppgradere tjenesten med droner, om enn kun i eksperimentell form ennå.

Løfter to kilogram

Dronene som butikken benytter er i stand til å løfte opptil to kilogram med matvarer, som plasseres i en spesialdesignet boks. Kolonial innrømmer at løsningen ikke er ment som en standardløsning når det gjelder matlevering.

– Vi tror dronen kan brukes til ekspressleveringer av noen få matvarer som kunden må ha innen kort tid. Det kan være rømmen til fredagstacoen eller pølsene du glemte å ta med deg på skitur, sier markedssjef i Kolonial.no, Mats André Kristiansen, i pressemeldingen.

Enn så lenge er konseptet hovedsakelig ment som en demonstrasjon av hva som er mulig i fremtiden, og som et signal til myndighetene som kan bidra til å få fortgang i de reguleringsmessige aspektene rundt ubemannet luftfart.

For med dagens droneregelverk vil neppe en tjeneste som dette være lovlig...

Mener det er viktig å vise potensialet

– Akkurat som for matlevering med selvkjørende biler, er det viktig at myndighetene ser det betydelige potensiale droner kan by på for Norge, både en forenklet hverdag og norsk teknologiutvikling, legger Kristiansen til.

Det er med andre ord en stund til vi eventuelt får muligheten til å benytte oss av matlevering på døren med droner, men med tanke på at både Amazon og flere andre aktører har kastet seg på teknologien vil utviklingen i den retningen trolig gå stadig raskere.

Under kan du se en reklamefilm for det eksperimentelle dronekonseptet.

