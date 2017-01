Denne lille kaninen koster 250 kroner og kan lese godnatthistorier

Las Vegas / Tek.no: Xiaomi har på kort tid blitt et digert selskap, med utrolig mange jern i ilden. Ett av de søteste av disse jernene er Mi Bunny Storyteller. Den lille kaninen er Xioamis maskott og den dukker opp omtrent overalt Mi-navnet er inkludert. For eksempel hvis Mi Mix mister nettverkstilgang når nettleseren jobber.

Men Mi Bunny Storyteller er altså kaninen i fysisk utførelse, laget for å ha på nattbordet. Den koster skarve 29 dollar (omtrent 250 kroner) her i USA. Det er slett ikke så verst med tanke på hva den kan gjøre.

Forhåndsvalg innhold

Xiaomis maskott egner seg utmerket som en liten og litt skeptisk kosekanin. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den lille nattbordskaninen har i utgangspunktet tilgang på et enormt bibliotek av ulikt innhold. Alt fra nattahistorier til engelskkurs, slik at barna kan sovne til he, she og it is eller andre røverhistorier.

Og kaninen hopper ikke så langt utenfor trendsporet her i Las Vegas i år. Det må sies at produktet ble lansert i juni i fjor, så det er strengt tatt bare med som et eksempel på Xiaomis mange ulike produkter. Men man kan ikke unngå å legge merke til det enorme utvalget tilkoblede høyttalerprodukter her på CES-messen.

Amazons taleassistent Alexa er på vei inn i høyttalere fra LG og Lenovo, og flere bilmerker har annonsert tilkobling til tjenesten. Nvidia og Casio satser begge på at Google Assistant skal bli store greier i henholdsvis en ny Shield og en smartklokke.

Inngjerdet sky med innhold for barn

Dermed passer Mi Bunny godt inn. Kaninen henter innholdet sitt fra skyen, men det er en inngjerdet sky det er snakk om, slik at barnet ikke risikerer å snuble i vokseninnhold på nettet.

Den lille kaninen har et batteri på 1800 mAh som skal være nok til åtte timer med godnattahistorier på hver lading. Alternativt kan den holde barnet underholdt hele natten.

Siden den har batteri behøver den heller ikke å stå et fast sted, og Xioami later til å mene at denne kan være med som kjæledyr i sengen. Den behøver altså ikke stå pent og pyntelig oppstilt på nattbordet hele tiden, selv om den vel gjerne vil ende opp med å lade der.

Mobilapp og stemmekontroll tar seg av utvelgelsen av innhold.

Kunne du tenkt deg noe slikt til dine barn, eller er tanken på mikrofoner og skytjenester for skummel? Syng ut i forumtråden under saken.

