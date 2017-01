Blodtrykksmåleren er så liten at den får plass i en smartklokke

Det meste krymper. Det gjør blodtykkmåleren også. Japanske Omron, som er verdens største leverandør av blodtrykkmålere, har laget en som er så liten at den passer i en smartklokke.

Slike målere, som Omron har laget over 200 millioner av, er bånd med borrelås som du spenner rundt overarmen. Så blåser en kompressor lufttrykk i remmen som stopper blodet som flyter i arterien.

Ved å lytte med et stetoskop, eller en lydsensor, kan medisinsk personell finne ut når blodet slutter å flyte og når trykket slippes opp kan man finnet trykket hvor det presser seg gjennom igjen.

Klemmer håndleddet

– Den store arterien i overarmen er svært godt egnet til å måle, men det er også mulig å måle på den mindre som passerer gjennom håndleddet. Det er selvfølgelig ikke like lett, men når denne klokka kommer på markedet skal den være like nøyaktig som den du finner hos legen. Ellers hadde vi ikke fått den godkjent, sier direktør for forretningsutvikling og teknologi i Omron, Jeffry Ray.

Oppblåsbar rem: Remmen på klokka ser vanlig ut, men skjuler et system for å blåse seg opp til blodet stopper i håndleddet. Foto: ORV

Det er det Omron nå gjør med den nye smartklokken, som i tillegg til å vise epost og andre meldinger, måle pulsen og mye annet, kan ta blodtrykket ditt.

Måten de gjør det på er at remmen kan blåses opp av en mikrokompressor til blodet slutter å flyte. Klokke fungerer altså akkurat som et vanlig, men mye mindre instrument.

For at remmen skal fungere bra nok er den utstyrt med et stålbånd, men eller ser den ut som en vanlig rem.

Holde hånden oppe

Vil forhindre slag: Direktør for forretningsutvikling og teknologi i Omron, Jeffry Ray tror slike klokker kan bli et nyttig verktøy for mennesker som er i faresonen for å få slag. Foto: ORV

For at målingen skal bli nøyaktig må man holde håndleddet på høyde med hjertet. Det er i samme høyde som vanlige blodtrykkmålere på overarmen benyttes.

Klokka har selvfølgelig Bluetooth og den kan sende både puls- og trykkmålingen til en app på mobilen som kan lagre resultatene. Målingene kan også sendes videre til nettskyen hvor de lagres for brukeren, som kan overføre dem til legen om det er ønskelig.

Prototypen vi fikk se her på CES i Las Vegas fungerte som den skulle, men det er mye arbeid igjen får den kommer på markedet. Ikke minst skal den gjennom medisinsk godkjenning.

– Vi regner med at den er klar for salg mot slutten av året eller i begynnelsen av neste år, sier Ray.

Dyr blir den heller ikke, den vil koste rundt 300 dollar. Batterilevetiden er også imponerende. Omron har valgt en transreflektiv skjerm som bruker svært lite strøm, og det gjør at klokka skal gå en uke eller mer før den må lades. Selv om den sørger for både puls og blodtrykk.

Mer kommer

– Vi har også en del tanker om videre utvikling. Det er mulig å gjøre kontinuerlig blodtrykksmåling, og vi ser på et slikt produkt på to til tre års sikt, sier Ray.

Han forklarer at dette er en hemmelig teknologi som estimerer trykket ut fra for eksempel puls og andre indikatorer.

– Det er selvfølgelig ikke så nøyaktig som vanlig trykkmåling, men vil gi en god indikasjon, og ikke minst varsle når det trengs nøyaktige målinger om trykket skulle stige. Vi ser også på muligheten for å måle oksygennivået i blodet. Det er mange muligheter til å følge med på helsen når du er vel plassert på håndleddet, sier Ray.