Denne gir deg en skikkelig basshøyttaler på håndleddet

Å lytte til musikk er nok nå blant de vanligste bruksområdene til mobiltelefoner, men en «fullverdig» lydopplevelse er vanskelig å få til på farten. Nå finnes det et nytt produkt som tar sikte på å kompensere for dette, nemlig Kickstarter-finansierte The Basslet.

The Basslet er ganske enkelt en mini-basshøyttaler som festes på håndleddet, akkurat som et armbåndsur. Poenget er altså å gi den mobile musikkavspillingen vesentlig mer fylde.

Patentert teknologi

Produktet er riktignok ingen vanlig basshøyttaler, i de forstand at den ikke sender ut lyd som kan høres av andre. I stedet bruker den en spesiell, patentert teknologi til å simulere følelsen av å stå ved siden av fullverdig basshøyttaler, som utviklerne selv beskriver det.

Produktet kan brukes med mobilen, men det er ingenting i veien for å bruke det med andre produkter også, for eksempel PC-en. Foto: Kickstarter

The Basslet skal være i stand til å reprodusere bassfrekvenser helt ned til 10 Hz og skal være optimalisert for å gjengi den lave enden av skalaen med høy presisjon.

Når man bruker produktet vil man ifølge utviklerne først legge merke til vibrasjonene på selv håndleddet, men deretter vil hjernen koble denne lokale følelsen til musikken som spilles av gjennom hodetelefonen slik at man får en helhetlig, naturlig musikkopplevelse.

Massiv Kickstarter-suksess

Produktet kommer med en egen sender som kobles til mobilen, eller for den saks skyld PC-en, og som også har en vanlig hodetelefoninngang. Selve armbåndet er altså trådløst, men man må koble senderen fysisk til avspilleren, ettersom Bluetooth ikke er støttet.

The Basslet samlet inn saftige 600 000 euro av et mål på bare 50 000 euro, og må nok derfor kunne kalles en knallsuksess på Kickstarter. Produktet kan forhåndsbestilles nå via hjemmesiden til en pris på 179 dollar. Les mer på Kickstarter-siden, og se også video under for mer informasjon.

