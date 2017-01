Denne Chromebook-maskinen tåler en støyt

De Chrome OS-baserte Chromebook-maskinene skiller seg ut ved at de er relativt enkle og rimelige maskiner, men for å appellere til kunder har produsentene i større grad begynt å differensiere modellene. Nå har Acer kunngjort en ny Chromebook med sin egen spesielle egenskap.

I forbindelse med CES-messen har den taiwanske produsenten nemlig dratt sløret av Chromebook 11 N7, en modell du ikke trenger å være så redd for å utsette for påkjenninger.

Chromebook N7 møter den amerikanske militærstandarden MIL-STD 810G, som blant annet innebærer at den er godkjent for fall fra opptil 122 centimeter. I tillegg takler den opptil 60 kilogram med nedtrykkskraft på det øvre dekselet.

Acer Chromebook 11 N7. Foto:

Forsterket og væskeavstøtende

Ellers byr selve boksen og hengslene på ekstra forsterkninger som skal gjøre maskinen motstandsdyktig mot bøying og diverse ytre belastninger, og en beskyttende, gummiert kant rundt tastaturet er også på plass.

Om du skulle være uheldig å søle drikken din på tastaturet skal ikke dette heller være noe problem, da PC-en er designet for å takle et væskevolum på 330 milliliter og har et «dreneringssystem» som leder væske bort fra indre komponenter og ut på undersiden.

Av tekniske spesifikasjoner har modellen en IPS-skjerm på 11,6 tommer med en oppløsning på 1366 x 768 piksler, 4 GB minne og opptil 32 GB lagringsplass. Tilkoblingene omfatter 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0, to USB 3.0-porter, HDMI og SD-kortleser. Maskinen er vifteløs og har en batteritid på 12 timer.

Maskinen skal bli tilgjengelig i Norden i februar, men pris og nøyaktig lanseringdato foreligger ennå ikke.

Har du behov for kraftigere saker? Denne kraftpluggen fra Asus kan kanskje være noe »

(Kilde: Pressemelding)