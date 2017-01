Dells nye skjermbeist kan vise over en strong>milliard farger

4K-skjermer begynner å bli relativt tallrike, og det finnes også en og annen 5K-skjerm, men om vi skal høyere enn dette beveger vi oss vanligvis inn i prototypeterrenget. I forbindelse med CES-messen har PC-giganten Dell imidlertid nå latt pikslene drysse.

Som man kan lese både på Dell- og Windows-bloggen har selskapet nemlig kunngjort intet mindre enn en 8K-skjerm på 32 tommer, et produkt som definitivt tilhører sjeldenhetene.

Modellen bærer betegnelsen UP3218K og leverer altså 7680 x 4320 piksler, noe som gir en pikseltetthet på 280 piksler per tomme. Skjermen har også tynne rammer, som for såvidt ikke er så unikt nå for tiden.

Skjermen byr på ekstrem detaljgjengivelse – om du har PC nok til å drive den. Foto: Dell

Over 40 000 kroner i USA

Den byr videre på 1,07 milliarder farger og 100 prosent av fargerommet til sRGB og Adobe RGB, og retter seg utvilsomt primært mot profesjonelle. Dette gjenspeiles også i prisen, som ligger på lettere avskrekkende 5000 dollar i USA, som tilsvarer cirka 42 000 norske kroner.

Man må jo også ha en relativt heftig PC-rigg for å dra nytte av den ekstreme oppløsningen, som utvilsomt også vil koste en del. Modellen skal lanseres i USA mot slutten av mars, men norsk pris og tilgjengelighet er ikke kjent.

Dells nye 8K-modell er en ganske ensom svale på skjermhimmelen foreløpig. En av de ytterst få utfordrerne er Sharps 27-tommer store 8K-skjerm som ble vist frem på Japan Electronics Show i høst, som attpåtil slo til med en bildefrekvens på 120 bilder i sekundet. Frekvensen til Dells modell er uviss.

