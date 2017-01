De samlet inn over 300 millioner kroner, men nå klarer de ikke å levere «Lily» likevel

For nøyaktig et år siden skrev vi om et Kickstarter-produkt som virkelig hadde tatt av: Den selvflyvende dronen Lily. Selskapet bak kameradronen, Lily Robotics, hadde forhåndssolgt hele 60 000 enheter og samlet inn 300 millioner kroner.

Her er hele e-posten som ble sendt ut til håpefulle Kickstartere. Bilde: Skjermdump

Alt var tilsynelatende tilrettelagt for en kjempesuksess, det eneste som gjensto var å ferdigstille produktet, begynne produksjonen og sende ut de solgte enhetene. Men slik gikk det ikke.

Etter en rekke forsinkelser fikk alle som hadde støttet prosjektet en e-post i dag med en klar beskjed: Prosjektet skrinlegges og Lily vil aldri se dagens lys.

– I løpet av det siste året har vi kjempet mot klokken mens pengesekken har blitt stadig mindre. I de siste månedene har vi prøvd å sikre oss finansiell støtte for å kunne begynne produksjonen og sende ut våre første enheter, men de har vi ikke klart. Som et resultatet må vi nå meddele, med et tungt hjerte, at vi planlegger å skrinlegge prosjektet og betale tilbake pengene til kundene våre, skriver de to Lily-grunnleggerne Antoine Balaresque and Henry Bradlow.

Skulle by på full HD og 60 bilder i sekundet

Slik ble Lily-dronen presentert på Kickstarter.

Lily-dronen skulle være i stand til å ta opp video i 1080p-oppløsning med 60 bilder per sekund, i tillegg til å være vanntett. Det kuleste var imidlertid at du kunne starte dronen ved å bare kaste den opp i luften, hvor den så ble "hengende" og ventet på ytterligere oppgaver. Den kunne også automatisk følge etter personer hvis de hadde et spesielt armbånd rundt håndleddet.

Alle som har støttet prosjektet skal få tilbakebetalt pengene i løpet av de neste månedene.

Norsk alternativ

Norske Staaker kan også følge objekter automatisk, så lenge man har på seg sporingsarmbånd. Bilde: Daniel Tengs

Selv om Lily var den første automatiske kameradronen vi hadde sett i fjor, har det nå dukket opp flere spennende droner på markedet. Deriblant den norske dronen Staaker, som byr på mange av de samme funksjonene Lily skrøt av, i tillegg til en håndfull forbedringer.

Staaker-dronen skal kunne fly i en hastighet på opptil 80 kilometer i timen, og kan følge etter et objekt eller en person ved hjelp av et armbånd. Rekkevidden fra armbåndet kan maksimalt være 100 meter, men det bør holde til ganske episke filmklipp. I stedet for å ha et integrert kamera, slik som Lily, kan man feste et GoPro-kamera til Staaker-dronen, noe som kan gi solid 4K-filming i dag, og enda bedre kvalitet i framtiden.

