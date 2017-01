De neste Oculus Rift-brillene kan trolig spore øynene dine

Oculus Rift representerer som kjent kun første generasjon VR-briller, som betyr at teknologien ennå har enormt stort forbedringspotensiale. Sporing av øynene er blant løsningene som kan gjøre VR bedre, og nå ser det ut til at neste generasjon Rift kan bli utstyrt med nettopp dette.

TechCrunch melder nå at Oculus har gått til anskaffelse av det danske selskapet The Eye Tribe, som spesialiserer seg på sporing og styring med øynene. Oculus VR har bekreftet oppkjøpet, men har ennå ikke delt så mange detaljer om hva kjøpet innebærer i praksis.

Har laget øyesensor

The Eye Tribe har hittil utviklet en øyesensorteknologi i form av en enhet som for eksempel kan plasseres under PC-skjermen, som registrerer hvor på skjermen brukeren kikker ved at øynene brukes til å «peke» med og til å utføre kommandoer. Dette er en teknologi vi allerede har sett i andre utgaver tidligere.

Selskapets eksisterende produkter omfatter blant annet en øyesensor som plasseres under PC-skjermen. Foto: The Eye Tribe

Det er uvisst akkurat hvilken rolle The Eye Tribes teknologi eventuelt skal spille i VR-sammenheng. Det finnes imidlertid allerede VR-briller med øyesporing som kan gi en indikasjon på hva Oculus VR planlegger, for eksempel Fove VR.

Bedre realisme og interaksjon

På Fove VR brukes øyesporingen til å oppnå høyere visuell realisme ved at grafikkmotoren automatisk fokuserer bildet der hvor blikket rettes, akkurat som i virkeligheten. På denne måten skal man også få en mer fornuftig fordeling av de grafiske ressursene som brukes til å tegne bildene, som igjen skal gi høyere ytelse. Dette er en teknologi som også The Eye Tribe har utviklet.

I tillegg legger teknologien til rette for mer intuitiv interaksjon i spill, ved at man for eksempel kan innlede dialoger med spillfigurer bare ved å opprette øyekontakt med figuren. På hvilken måte det danske selskapets teknologi skal integreres i kommende Oculus-briller, og når, er altså uvisst.

I videoen under kan du se en presentasjon av den eksisterende øyesensoreteknologien til The Eye Tribe.

