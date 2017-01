Creatives nye mus og tastatur er rettet spesielt mot gamere

Det går nok ikke så mye i klassiske lydkort lenger for Creative, men det er i hvert fall stadig snakk om lyd. I hvert fall ganske ofte. Likevel er det som kjent bra å ha flere bein å stå på, og nå har selskapet funnet ut at mus og tastatur for spillere kan være tingen.

Det betyr at de ikke er redd for tung konkurranse, og det er i det minste et godt tegn.

Creative Sound BlasterX Siege M04. Foto: Creative

Siege M04 er en ekstra fargerik spillmus. Foto: Creative

De to aktuelle produktene, som da er selskapets første mus og tastatur rettet spesielt mot spillere, har fått betegnelsene Siege M04 og Vanguard K08. Disse henger seg på Creatives gamingserie BlasterX, som fra før består av et bærbart lydkort og noen hodesett med mikrofon.

Siege M04

For å begynne med Creative Sound BlasterX Siege M04, så er dette en ergonomisk datamus for høyrehendte med 1000 Hz «polling rate» og optisk PixArt PMW3360-sensor som gjør at musa har en justerbar følsomhet fra 200 til 12 000 DPI.

Gummibelagt overflate og utskiftbare teflonføtter skal sørge for godt grep og god gli.

Spillmusa har syv programmerbare knapper, hvorav høyre og venstre museknapp er utstyrt med mekaniske brytere fra Omron som skal takle bortimot 50 millioner klikk.

Elleve uavhengige LED-elementer med støtte for Aurora lyssystem kan lyse opp spillmusa med inntil 16,8 millioner farger.

Alle innstillinger for knapper, følsomhet og lys lagres i datamusas integrerte minne.

Vanguard K08

Tastaturet Creative Sound BlasterX Vanguard K08 er kanskje ikke like aktuelt for de fleste av dere i skrivende stund – enn så lenge er det nemlig kun å få i amerikansk utgave.

Men ettersom Creatives representant bedyrer at en utgave med vanlig nordisk layout vil komme etter hvert, tar vi med høydepunktene rundt dette også.

Creative Sound BlasterX Vanguard K08. Foto: Creative

Her er det selvfølgelig også snakk om nok av lys i alle farger, mens de mekaniske tastene Creative har utviklet sammen med Omron sørger for skikkelig «fingerspitzengefühl». Disse går unser navnet PRES (Perceive-React-Execute Switches) og skal ha kortere aktiviseringsavstand enn de fleste andre brytere på markedet.

Vi nevner også assorterte snarveisknapper, volumhjul, justerbar høyde og avtagbar håndleddstøtte.

Spillmusa skal visstnok snart dukke opp i butikkene, og har fått en veiledende pris på 799 norske kroner. Tastaturet har fått en pris på 179,99 euro, men vil av naturlige årsaker ikke være å finne hos din lokale utstyrspusher før det foreligger i nordisk versjon.

