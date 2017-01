– Blir jeg holdt nå? Ser du på meg? Er du eieren min?

Las Vegas / Tek.no: Sjelden har en større nyhet sett mindre eksplosiv ut. Altså, denne tekstsnutten skal slett ikke handle om en kjedelig telefon. Bare en telefon som har skjulte talenter. Talenter som muligens kan bli sånne vi forventer om en stund. Det skal handle om Huawei Honor Magic, her er det faktisk grunn til å bruke ordet magi dersom alt virker som det skal.

Å finne ut om det virker som det skal er ikke enkelt. Jeg får dermed starte med å unnskylde både meg og telefonen. Dette er en telefon som skal tilpasse seg bruksmønsteret ditt, og den bruker en rekke teknikker for å gjøre det. Ingen av dem rekker å bli ferdig satt opp eller nyttige i løpet av de få minuttene man får med en telefon her på CES.

Blir jeg holdt nå? Er du eieren min? Ser du på meg?

Huawei Honor Magic Størrelse: 14,61 x 6,99 x 0,78 cm

Vekt: 145 gram

Skjerm: 5,09 tommer, AMOLED, 2560 x 1440 piksler

Maskinvare: HiSilicon Kirin 950, åtte kjerner, 4x Cortex A72@2,3 GHz + 4x Cortex A53@1,8 GHz, 4 GB RAM, Mali-T880 MP4 GPU

Lagringsplass: 64 GB, ikke plass for minnekort

Operativsystem: Android 6 med et nytt og «magisk» menysystem fra Huawei

Teknologi: Øyesporing, ansiktsgjenkjenning, hurtiglading, USB type-C

Kamera: 12 megapiksler, dobbelt kamera, fasedeteksjonsfokus, dobbel LED-blits

Batteri: 2900 mAh Pris: Vil antakeligvis ikke bli solgt i Norge, men vil ha en prislapp på drøyt 530 dollar i markedene der den selges.

Men la oss likevel se på hva den skal kunne gjøre. For dette her kan være en smakebit på fremtiden.

En spesiell egenskap her er at telefonen har fått nye sensorer bygget inn. Den vet om du holder telefonen, og den vet også om du ser på den. Den har sensorer både langs sidene og en kameraløsning som følger med på hvor du ser. Gjenkjenner den deg som bruker skal den kunne vise deg informasjon fra meldinger og annet på låseskjermen. Har den blitt plukket opp av noen andre får de klare seg med klokken.

Magic skal også kunne løpende hente informasjon som er relevant for meldinger du sender og mottar. I teorien kan den gjøre sanntidsfaktasjekking mens man diskuterer hvem som har regien på en gitt film via en lynmeldingstjeneste.

Store lovnader er ikke nytt

Honor Magic ser rett og slett ut som en pute av glass og metall. Den er kurvet langs kantene både foran og bak, og oppe og nede. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Huawei og Honor deler vanligvis EMUI-menyene mellom seg. Men Honor Magic har fått en litt annen menyløsning. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Telefonen er svært tynn ut mot metallkantene. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er en rekke valg i innstillingsmenyen her som man ikke finner til vanlig. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvorvidt den faktisk får gjort disse tingene på en effektiv måte er jeg ikke sikker på, og mobilbransjen har det med å av og til love mer enn den kan levere.

Men samtidig er taleassistenter, kunstig intelligens og skytjenester veldig i vinden nå. Nvidia brukte hele sin store pressekonferanse her i Las Vegas på å snakke om slikt, og for hver hall man spaserer gjennom her på CES-messen finner man nye produkter som er koblet sammen med Amazons Alexa. Teknoverdenen ser ut til å være klar til akselerasjon mot noe langt smartere, der oppsamling av data er viktigere enn ferdig programmerte løsninger fra a til å.

Går man inn i telefonens innstillingsmeny finnes det et lite lass med ulike innstillinger for hva telefonen skal behandle, og hvordan. Alt fra hva den skal foreta seg om den finner togbilletter til om den automatisk skal finne frem fjernkontrollknapper når den sender video til en smart-TV.

Liker du designen på Honor 8? I så fall spørs det om du ikke vil elske designen på Honor Magic.

En pute av glass og metall

Det er fortsatt snakk om en forholdsvis minimalistisk utforming. Det er ikke mye skrot eller staffasje på utsiden av denne telefonen. I stedet er det glass rundt en metallramme. Både foran og bak. Glasset skrår ganske grundig inn mot metallrammen hele veien rundt telefonen, så her likner hele pakken litt på en pute. Større avbrudd i den jevne flyten rundt telefonen finnes ikke.

Skjermen er forresten en uvanlig tettpakket sak. Vi snakker om 5,09 tommer, eller 5,1 om man ikke er så nøye på det, og en oppløsning på hele 2560 x 1440 piksler. Det gir denne mobilskjermen 577 punkter per tomme, og dermed er den formodentlig blant de skarpeste på planeten litt avhengig av teknikken som er brukt i AMOLED-panelet. Enkelte varianter gir en reell punkttetthet som er noe lavere, fordi de deler underpiksler.

Ikke at det er så nøye for brukeropplevelsen ved så høy oppløsning som dette. Du skal glo temmelig beinhardt på Honor Magic for å klare å se enkeltpiksler uansett. Kan hende blir det relevant om du putter den i en VR-brille.

Fra mye for pengene til teknobomber

Dette er enkelt og greit en teknobombe, selv om den kanskje ikke ser helt sånn ut. På utsiden ser den pen ut. Jeg ville til og med gått så langt at jeg kalte den vakker. Samtidig trenger ikke det å si noe om resten av pakken. Men om ikke pressemeldingene sier alt, så antyder de i hvert fall sterkt at dette er noe helt utenom det vanlige.

At den har en brukeropplevelse om virker meget rask og god, og ett av Huaweis etter hvert vante dobbelkamera på baksiden får bli en slags fotnote for denne gang.

Irriterende nok er det svært lite sannsynlig at Honor Magic finner veien til Norge med det første. Selv om det kan hende at intelligensen på innsiden ikke er helt fullendt ennå, og kanskje ikke støtter andre språk enn kinesisk og engelsk, er dette likevel en såpass heftig totalpakke at jeg kan tenke meg den vil være aktuell for mange selv uten magien. En kan uansett håpe vi får oppleve disse løsningene mens de er forholdsvis ferske likevel. Kanskje må vi vente på at deler av funksjonaliteten finner veien inn i andre telefoner.

