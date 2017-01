Design og byggekvalitet







Størrelse: 11,5 x 6,1 x 1,1 cm

Vekt: 135 gram

Form: Monobar

Skjerm: 3,5 tommer

Snarveistaster: Volum, lydløs

Kamera: Ja

Uttak: Strøm, hodesett (3,5 mm)

Pris: ca 3000 kroner (klasse E)



Iphone virker ved første øyekast å være en helt standard mp3-spiller eller videospiller, og ligner ikke mye på en telefon. Med sitt flate utseende og dominerende skjerm er den både kjedelig og spennende på én og samme tid.

IPhone er ikke tykk (Trykk for større bilder)

Telefonen er hovedsaklig innpakket i glass, plastikk og metall av ymse slag. Mens fremsiden består av skjermen dekket av en glassplate, er sidene rammet inn i metall og baksiden delvis dekket av en grå metall/plastflate. Vær obs på at denne er rimelig glatt, så telefonen kan skli ut av hånden om du ikke er forsiktig.

IPhone skiller seg dramatisk ut fra andre telefoner i designet ved at den kun har én tast - menyknappen. Alt av kommandoer gis via den trykkfølsomme skjermen, og du slipper dermed å ha ørten forskjellige taster å forholde deg til.

I stedet bruker du menyknappen for å gå tilbake, volumtastene til å regulere volumet, tasten over til å skru av/på ringelyden og av/på-tasten til å skru av lyset i skjermen.

Ser vi bort i fra vekten er det lite som skiller vekt og dimensjon på iPhone fra de fleste andre telefoner på markedet. 11,5 cm høyde er i meste laget for lommen, det samme er bredden på 6,1 cm. Men 1,1 cm tykkelse er veldig overlevbart for en så avansert telefon som iPhone.

Studerer vi telefonen nærmere, kommer det for en dag at den har en 3,5 mm minijack-inngang på toppen rett ved siden av SIM-kortinngangen. Kameraet befinner seg øverst i venstre hjørne bak, mens ladeporten og stereo-høyttalerne er plassert på undersiden av telefonen.

Kvalitetsmessig er det ingenting å utsette på iPhone, snarere tvert imot. Telefonen er svært solid, og har ingen knirking eller slark i seg. Dette får den til å fremstå som svært eksklusiv - langt mer enn selskapets iPod-er, og mer i bane selskapets MacBook Pro-maskiner. I sammenligning med iPhone fremstår andre telefoner raskt som billige plastleketøy.

Dermed kan det ikke sies annet enn at Apple har truffet rimelig bra med designet på iPhone.

Skjerm og menyer







Skjerm: TFT, 1,6 millioner farger

Oppløsning: 320 x 480 punkter

Operativsystem: OS X

Meny: Rutenett, 4 x 4 ikoner

Tekst: Multitouch, trykkfølsomt

Firmware: ukjent



Slik ser menyene ut.

Skjermen til iPhone er også en perle, trolig den beste skjermen vi har sett i en mobiltelefon til nå. Kombinasjonen av oppløsning på 320 x 480 punkter, TFT-teknologi og glass som skjermbeskyttelse gjør skjermen helt overlegen det meste annet vi har sett.

Dette er et paradoks siden de fleste telefoner med trykkfølsom skjerm har mer uklare skjermer nettopp på grunn av trykkfølsomheten i skjermen. Dette gjelder altså ikke iPhone.

Tvert i mot vises video, bilder og annet av grafikk med sylskarp gjengivelse og med langt klarere farger enn det vi er vant med på mobiltelefoner.

Apple skal også ha ros for å truffet blink med menyene. Vi var på forhånd bekymret for hvordan et menysystem uten taster ville fungere. Men etter å ha brukt telefonen etter noen dager er vi ikke i tvil - dette går lynkjapt og er vel så, om ikke mer brukervennlig enn andre menyer.

Når du beveger deg i menyene skjer dette gjennom trykking på ikoner, å dra fingeren i den til siden for å gå frem eller tilbake, eller opp og ned for å bla. I tillegg kan du bruke to fingre til å forstørre eller forminske foto og nettsider. Dette gjør du ved å dra fingrene fra hverandre for å forstørre og mot hverandre for å forminske. Du kan også bevege på foto og nettsider ved å holde fingeren på skjermen og bevege den rundt.

Menysystemet til iPhone minner i grunn om en miks mellom knappene på menyraden i Mac OS X og Widget-løsningen Apple bruker. Selve menymatrisen består av 3 x 4 ikoner med ytterligere fire hovedikoner nederst.

Når du trykker deg inn på ikonene, kommer du som oftest til en undermeny med flere valg. Herfra beveger du deg rundt kun ved å trykke på skjermen, og når du skal tilbake til hovedmenyen, trykker du bare på menytasten under skjermen.

Når du ser på menyen kommer det tydelig frem at Apple ser iPod, Safari, epost-leseren og telefonen som hovedfunksjonene. Alle disse funksjonene er flyttet ned på en egen meny under de andre ikonene, og er dermed lett tilgjengelige for brukeren. Skulle du få en ny epost eller ha et tapt anrop vil dette vises med et rødt tall i høyre hjørne av henholdsvis epost- og telefonikonet.

Vi mener menyene er svært responsive og brukervennlige, og vil ikke nøle med å fastslå at vi er svært imponerte over hvor bra Apple har fått til et menysystem for telefoner allerede på første forsøk. Til sammenligning har "nykommere" som LG og Samsung brukt mange år og utallige generasjoner på å få menyene sine brukervennlige og praktiske.

Det eneste som gjenstår da er skriving av tekst. Siden iPhone ikke har noe talltastatur må dette altså skje med bruk av fingrene på skjermen. Vi var mildt sagt veldig skeptisk til løsningen til Apple, men er nok en gang positivt overrasket. Selv om det nok fortsatt er mer praktisk å bruke vanlige talltaster å skrive med, går det stadig fortere å skrive tekst med iPhone så nå når vi har satt oss inn i systemet.