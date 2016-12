Apple-sjefen: – Airpods er en kjempesuksess

Etter en utsettelse på ubestemt tid ble Apples trådløse Airpods-øreplugger omsider lansert, og skal vi tro Apple-sjefen selv ser det ut til at justeringene som førte til forsinkelsen, hva de enn var, trolig var verdt det.

Tim Cook fortalte nemlig den amerikanske nyhetskanalen CNBC nylig at Airpods er en «runaway success», som på norsk kan oversettes til noe slikt som en «løpsk suksess». Salget har altså gått veldig bra, om Cook er sannferdig i sine uttalelser.

Sliter med å møte etterspørsel

Apple-sjefen la til at de produserer ørepluggene så raskt de klarer for å møte etterspørselen. Mange steder er foreløpig utsolgt for produktet, og i Apples nettbutikk kan man i skrivende stund lese at Airpods ikke er klar for utsendelse før om seks uker.

Apple Airpods. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Dermed må mange belage seg på å vente til siste halvdel av februar før de kan sette klørne i det nye lydtilbehøret til iPhone. Da ørepluggene først ble tilgjengelig den 13. desember var leveringsdatoen oppgitt til så tidlig som 20. desember, men denne første lagerbeholdningen ble altså tømt temmelig raskt.

Akkurat hvor mange Airpods-eksemplarer som er solgt hittil er ennå uvisst, men så har heller ikke Apple til vane å offentligjøre salgstall for alle sine produkter. Airpods har generelt fått en god mottakelse, og fikk også brukbar karakter her på verket, men blant annet pris og design trakk ned.

(Via 9to5mac)