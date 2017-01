Apple planlegger en mobil med «huller» i skjermen

Apple er ikke kjent for å ligge på latsiden når det gjelder nye patenter, uten at disse nødvendigvis realiseres med det første. Nå har blant andre Apple Insider snappet opp en fiffig patent fra iPhone-giganten, og ikke helt overraskende det seg også denne gangen om mobilteknologi.

Det nye patentdokumentet beskriver en elektronisk enhet med en skjerm som har en eller flere åpninger. Det kan altså se ut til at Apple planlegger en slags «hullete» mobil.

Kan brukes til å se «gjennom» mobilen

I dokumentet kan man lese at disse hullene for eksempel kan huse elektroniske komponenter, som for eksempel et kamera, en lyssensor, høyttalere, mikrofoner eller til og med en sekundær skjerm hvis piksler kan ses gjennom åpningene på overflaten av enheten.

Hullene kan brukes til å gi adgang til andre elektroniske komponenter, inkludert pikslene til en sekundær skjerm. Foto: USPTO

Et annet bruksområde til disse hullene kan være at de rett og slett former et slags vindu som kan benyttes til å se tvers gjennom mobilen. Dette vinduet kan da for eksempel brukes som en HUD (heads up display), altså til å projisere visuelle elementer på bakgrunnen.

Kan gi skikkelig heldekkende skjerm

Som alltid i patentdokumenter beskrives flere forskjellige, mulige versjoner av konseptet, men idéen ser altså uansett ut til å være relativt original.

Det ser også ut som et konsept som kan gjøre det lettere med fullstendig heldekkende skjermer, siden nødvendige komponenter altså vil kunne være tilgjengelige via huller i selve skjermen i stedet for å plasseres utenfor skjermarealet. Som vanlig er det imidlertid høyst uvisst om eller når vi få se en fysisk utgave av idéen.

Flere detaljer finner du i selve patentdokumentet.

