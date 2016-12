Hodetelefonene som har "alt"

Hvis det finnes en MacGyver-variant som har løsninger for omtrent alt på hodetelefonmarkedet, må det være Plantronics Backbeat Pro. De er enormt store, og har et utall knotter, knapper og hjul som kan vris på, i tillegg til aktiv støykansellering. Vekten stopper på relativt massive 340 gram, men de er likevel rimelig komfortable å ha på, med svært myke øreputer og god polstring rundt hodebøyla. Dette er likevel langt unna hodetelefoner for løping - de hopper rundt på hodet om du prøver.

Backbeat Pro har et svært luftig og fint lydbilde, med en tung basslinje i bunn, fin dynamikk i mellomtonen og brukbart med detaljer i toppen. De har også svært god kontroll på diskanten, slik at det aldri låter skjærende eller vondt. Bassgjengivelsen er i noen tilfeller litt i overkant, slik at det tar litt over i lydbildet, men liker du godt med bass, så er dette et hodesett for deg.

Batteriet holder også ut i solide 24 timer, og bluetooth-antenna virker å være kraftigere enn på svært mange av konkurrentene. Samtidig koster de ikke mer enn 1400 kroner, og for det får du virkelig et hodesett som kan det aller meste - og låter godt, attpåtil.