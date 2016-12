Store teknologimesser er en arena hvor du får oppleve siste skrik. For TV-entusiaster er det to arenaer som gjelder; CES i januar og IFA i september. Nå har nettopp IFA-messen lukket sine dører for i år, og i luften ligger det nok en ny teknologikrig mellom TV-produsentene frem mot CES igjen åpner dørene i januar.

Mens vi for noe år siden hadde en pågående feide mellom LCD og plasma, er det nå OLED mot kvanteprikker som er de nye hovedpersonene.

For mens LG har lokket giganter som Philips og Panasonic over på sin OLED-teknologi, satser Samsung knallhardt på ørsmå kvanteprikker. Og mens kamphanene gjør seg klare til kamp, har Sony tilsynelatende inntatt tilskuerplassen.

Panasonic var den siste pådriveren av plasmateknologien:

Dette er dagens situasjon:

LG utvikler sin OLED-teknologi videre, som de altså er alene om i verden – og som alle andre produsenter må kjøpe av dem. I tillegg har de også en rekke LCD-modeller.

Philips lanserte i høst sin første OLED-TV, og utover denne modellen har selskapet kun LCD-skjermer i sortimentet sitt.

Panasonic har allerede en OLED-modell ute i markedet, samt hintet til nye generasjoner under IFA. Utenom OLED-TV-en, lager de også en rekke serier med LCD-skjermer.

Samsung sier tydelig at OLED ikke er fremtiden for selskapet, og under IFA var budskapet spikret på alle standene; de satser tungt på kvanteprikker. Per i dag har de kun LCD-TV-er – med og uten kvanteprikker.

Sony lanserte en ny LCD-modell under IFA, men holder fortsatt kortene tett til brystet om hvilken teknologi eller retning de vurderer videre. Også denne giganten har kun LCD-TV-er i produktkatalogen sin, selv om de var de første som lanserte en OLED-TV i 2008.

LG bygger videre på sin OLED-teknologi

Etter å ha slått Samsung i kampen om OLED-teknologien, er LG nå den aller største produsenten av OLED-paneler til TV-er i verden. De første modellene kom allerede for et par år siden, men det siste året har selskapet i tillegg startet å selge teknologien til andre produsenter.