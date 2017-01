AMDs «Ryzen» snuste på 5GHz på luft – med én kjerne

Like før jul annonserte AMD sine nye Ryzen-prosessorer, basert på Zen-arkitekturen og som i lang tid har gått under kodenavnet «Summit Ridge». Samtidig fikk vi vite at prosessorene i Ryzen-familien kanskje ikke kommer med noen øvre grense hva gjelder arbeidsfrekvens, men klokker opp etter hva temperatur og kjøling tillater takket være en teknologi kalt «Extended Frequency Range».

Dette ble for noen dager siden fulgt opp ved at folkene i det franske datamagasinet «Canard PC» i nyeste nummer hevdet at en Ryzen-brikke overklokket til 5GHz bare ved hjelp av en luftkjøler.

Skjult melding

Binærkode til tekst 010110100110010101101110010011110100001101000000010000010110100101110010001111010011010101000111 ---> ZenOC@Air=5G Prøv å oversette selv på denne siden »

Det spesielle var at meldingen var skrevet i binærkode (0-ere og 1-ere), nærmest skjult som en del av layouten til siden i magasinet.

Om dette var en bevisst handling for å skape publisitet rundt magasinet, eller et avtalt spill med AMDs markedsapparat, kunne ikke vites på det tidspunktet.

Mange stilte imidlertid spørsmålstegn ved hvilken Ryzen-prosessor som var benyttet, om den var testet med én, fire eller åtte aktive kjerner, og om ytelsen til en tidlig «Engineering Sample» kunne legges til grunn for å hevde noe som helst.

5GHz med én kjerne

Ryzen skal komme med inntil åtte kjerner og i løpet av årets 1. kvartal.

Nå har redaktøren for Canard PC rykket ut med en omfattende redegjørelse for den kodede meldingen deres som siden har gått internett rundt og blitt kilde for flere spørsmål enn den ga svar på. Her forklarer han at ytelsen, og frekvensen, til den fortsatt ikke spesifiserte Ryzen-prosessoren ble målt med én kjerne og to tråder aktive.

Ifølge Canard PC skal det imidlertid ikke være problemer med Ryzen-prosessoren i seg selv som stoppet dem i å teste overklokking med samtlige kjerner aktive, men snarere problemer med testhovedkortets VRM-moduler (strømregulatorer).

Med kun tidlige og uferdige BIOS-filer i omløp før lansering er ikke dette en forklaring som er vanskelig å forstå, og som redaktøren påpeker er det også mulig at Ryzen-prosessoren kunne strukket seg lenger på én kjerne om VRM-modulene var stabile. Canard PCs «Engineering Sample» stoppet som nevnt like oppunder 5 GHz på én kjerne ved hjelp av en angivelig massiv luftkjøler.

Ryzen-prosessorene kan altså fortsatt være gode overklokkere om de får god kjølig, men om en Ryzen-prosessor med fire eller åtte kjerner komme like lett over 5 GHz-merket – selv med stabile strømregulatorer og enda bedre kjøling, er nok mer tvilsomt.

Mer informasjon får vi nok uansett når AMD går på scenen 5. januar klokken 15 som en del av den store CES-messen i Los Angeles.

