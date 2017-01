Amazon vil levere pakker fra flyvende varehus

Amazons pakkelevering med droner hørtes i overkant ambisiøst ut i begynnelsen, men for litt siden kunne vi melde at tjenesten nå faktisk har startet, om enn som et prøveprosjekt ennå. Nettbutikkgiganten har imidlertid enda flere store planer for tjenesten, viser det seg.

Som blant andre TechCrunch har fått med seg har Amazon nemlig sendt avgårde en patentsøknad som indikerer at selskapet planlegger å levere pakker med droner fra intet mindre enn flyvende varehus.

Illustrasjonsbilde fra patentdokumentet. Foto: USPTO

Befinner seg høyt oppe

I patentsøknaden omtales konseptet som «airborne fulfillment center» (AFC). Amazon ser for seg at disse for eksempel kan ta form som luftskip som befinner seg i stor høyde, nærmere bestemt rundt 13 000 meter, hvor dronene altså leverer pakkene sine fra.

Noe av poenget med løsningen er at den kan spare dronene for mye strøm ved at dronene navigerer horisontalt mot destinasjonen mens de beveger seg nedover. Strøm brukes da altså bare til å stabilisere dronen og justere retningen på nedstigningen.

Hovedsakelig i byområder

Konseptet skal med andre ord legge til rette for en slags «glidefly»-løsning. Ifølge patentsøknaden kan mindre luftskip benyttes til å etterfylle varebeholdningen til AFC-sentrene og til å frakte opp mennesker, forsyninger og droner ved behov.

Amazon ser tilsynelatende for seg at løsningen er mest hensiktsmessig i større byområder, hvor det befinner seg mange kunder innen et relativt avgrenset areal. I likhet med selve dronene forestiller selskapet seg at AFC-systemet kan automatiseres.

Ennå er det altså kun snakk om patent, og det er høyst uvisst om eller nå vi faktisk får de de flyvende lagrene i aksjon. Flere detaljer kan du finne i selve patentdokumentet.

