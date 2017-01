Adobe vil la deg redigere bilder med stemmen

Stemmeassistenter kan brukes til så mangt, og nå ser det ut til at selveste Photoshop-produsenten vil benytte teknologien på sin egen måte. Som blant andre The Verge rapporterer jobber Adobe nemlig med en ny stemmeassistent.

Stemmeassistenten selskapet jobber med skal gi brukere mulighet til å redigere bilder ved hjelp av stemmen. Konseptet presenteres i en video som Adobe la ut på YouTube nylig.

Kan bruke nettskyen

I videoen benytter brukeren enkle stemmekommandoer for å blant annet endre utsnitt, snu bildet og endre formatet. Man kan tilsynelatende også bruke stemmen til å enkelt publisere bildet på sosiale medier når det er ferdig redigert.

Funksjonen aktiveres med et trykk på et mikrofonikon øverst på skjermen. Foto: Adobe

Ifølge Adobe er systemet i stand til å registrere naturlige stemmekommandoer for bilderedigering, både lokalt på selve enheten man bruker og via en nettskybasert løsning. Selskapet skriver at konseptet er første steget mot et robust, stemmebasert grensesnitt.

Detaljene omkring hva det er Adobe planlegger, og akkurat hvordan det hele vil arte seg forbrukere, er ennå uvisst, annet enn at det altså dreier seg om en mobilfokusert løsning. Adobe er ennå kun i «utforskningsfasen» av arbeidet.

Demonstrasjonsvideoen av konseptet kan du se under.

