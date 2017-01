Acers nye bærbare er rett og slett helt ekstrem

I august i fjor stiftet vi bekjentskap med en skikkelig kraftpakke fra Acer, Predator 21 X, som bød på svært få kompromisser. I forbindelse med CES-messen har Acer i en pressemelding offisielt kunngjort den nye maskinen, som ikke helt uventet får en mildt sagt ekstrem prislapp.

Predator 21 X blir tilgjengelig i Norden i mars i år og får en startpris på lettere avskrekkende 89 990 kroner i Norge. Dermed er det nok trygt å si at maskinen befinner seg i det aller øverste prissjiktet når det gjelder bærbare PC-er.

Acer Predator 21 X. Foto: Acer

To GTX 1080-kort

Den heftige prislappen er imidlertid ikke fullt så overraskende når man tar en titt på spesifikasjonene. Acers nye kraftplugg skilter nemlig med intet mindre enn to skjermkort av typen GeForce GTX 1080 i SLI, noe som skulle innfri de fleste krav til grafikkytelse.

Ellers er det verdt å merke seg at maskinen er den første bærbare PC-en med kurvet skjerm, som dessuten byr på en høyst brukbar oppløsning på 2560 x 1080 piksler, en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og G-Sync-teknologi. Skjermen er videre av typen IPS og har en størrelse på 21 tommer.

Prosessoren er en i7-7820HK på opptil 3,5 GHz, og maskinen har saftige 64 GB minne under panseret. På lagringssiden er den heller ingen sinke, med opptil fire SSD-er på 512 GB i RAID 0, i tillegg til en harddisk på 1 TB.

Acer Predator 21 X. Foto: Acer

Øyesporing og skikkelig lyd

PC-en har et mekanisk tastatur med full størrelse som benytter Cherry MX Brown-bryterne og baklys som kan programmeres individuelt for hver tast. Lyden er også prioritert, med fire høyttalere og to egne basshøyttalere som skal sørge for fyldig Hi-Fi-lyd av høy kvalitet.

Det er også verdt å nevne at Predator 21 X byr på innebygget øyesporing fra det svenske selskapet Tobii. Dette kan brukes til å for eksempel sikte eller ta dekning bare ved å rette blikket mot fiender eller objekter, og støttes hittil av 45 spilltitler.

Predator 21 X skal altså lanseres i mars, men har ennå ikke fått en mer spesifikk dato. Prisen er som sagt på 89 990 kroner.

