Acers nye Aspire-modell har 4K-oppløsning og øyesporing

Acer har allerede vist frem en heftig bærbar PC i form av den rådyre Predator 21 X, men selskapet har også noen litt mer «normale», bærbare modeller på gang. De to nye Aspire-maskinene VX 15 og V Nitro Black Edition er nemlig blitt kunngjort.

Av de to nye bærbare er det V Nitro som byr på mest krutt. Maskinen er altså en oppgradert utgave av den eksisterende Aspire V Nitro-utgaven.

Aspire V 17 Nitro med øyesporing. Foto: Acer

4K og øyesporing

Det mest nevneverdige med Aspire V Nitro, som har skjerm på enten 15 eller 17 tommer, er at den kan leveres med 4K-oppløsning. I tillegg kan den leveres med øyesporing fra det svenske selskapet Tobii, i likhet med overnevnte Predator 21 X.

Grafikkmessig kan man utstyre maskinen med opptil et GeForce GTX 1060-skjermkort med 6 GB videominne. Ellers kan man få PC-en med opptil Intel Core i7-7700HQ-prosessor med den nye Kaby Lake-arkitekturen, 16 GB minne, SSD og harddisk på opptil 2 TB.

Tilkoblingene inkluderer USB Type-C med Thunderbolt 3, to USB 3.0-porter, to USB 2.0-porter, HDMI, og på når det gjelder trådløsteknologi har maskinen støtte for 802.11ac MU-MIMO.

Acer Aspire VX 15. Foto: Acer

Slippes snart

Aspire VX 15 kommer også med opptil Intel Core i7-7700HQ-prosessor og opptil 16 GB minne, men nøyer seg med et skjermkort av typen GeForce GTX 1050. Skjermen er på 15,6 tommer og kommer kun med vanlig full HD-oppløsning. Lagringen byr på en SSD på 512 GB og en harddisk på opptil 1 TB.

Aspire V Nitro bli tilgjengelig i Norden i februar til en norsk startpris på 12 290 kroner, mens Aspire VX 15 skal komme allerede denne måneden til en norsk startpris på 9290 kroner.

