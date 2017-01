Absolutt alle Ryzen-prosessorer skal kunne overklokkes

Det drypper stadig inn nye opplysninger om AMDs kommende – og vi må få si etterlengtede – prosessorfamilie Ryzen. Og ikke overraskende er det på årets første teknologijippo CES at AMD avslører noe vi virkelig liker å høre: Samtlige modeller i Ryzen-familien vil kunne overklokkes.

Dette betyr at du fritt vil kunne anskaffe deg en Ryzen-prosessor i de lavere prisklassene og (forhåpentligvis) klemme en del mer ytelse enn vanlig ut av den hvis du er litt heldig.

Foto: AMD

Nøyaktig hvordan slik overklokking vil skille seg fra prosessorens XFR-teknologi (Extended Frequency Range) vites ikke, men vi regner med at det vil gi brukeren mer direkte kontroll.

Legger press på Intel

Med dette trekket går AMD på sett og vis tilbake til overklokkingens røtter, der poenget var å kunne gjøre en rimelig prosessor omtrent like god som en dyr prosessor.

Dette står i kontrast til Intels strategi over de siste årene, som med ett unntak har gått på at du må anskaffe en av selskapets dyre ekstremprosessorer eller «K»-merkede toppmodeller for i det hele tatt å kunne overklokke.

Foto: AMD

Med denne nyheten er det klart at AMD legger ytterligere press på konkurrenten Intel, som likevel ikke stiller helt uforberedt – den nye prosessorgenerasjonen Kaby Lake har nemlig blitt velsignet med en overklokkbar Core i3-modell i form av Core i3-7350K.

Om dette blir nok til å forhindre overklokkingsentusiaster på budsjett til å bytte til AMD gjenstår å se – det vil naturligvis være helt avhengig av pris og om AMDs egne ytelsesmålinger holder vann.

Foto: AMD

Uansett ser ikke AMD ut til å spare på kruttet nå når det nærmer seg lansering – som vil være en gang i løpet av første kvartal.

Det blir i hvert fall lovt fullt trykk, blant annet med over femti Ryzen-klare hovedkort klare fra dag én.

Intel holder koken:

Core i5-7600K er ment for overklokkere >>>

(Kilde: SweClockers)