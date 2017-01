2017 er her. Dette er lanseringene vi venter på

Hvert år er det en del produkter og oppgraderinger vi venter på, og 2017 ligger ikke an til å bli noe unntak. Allerede nå, helt på starten av året, er det en rekke datoer vi venter på å få plassert trygt og godt i kalenderen så vi kan glede oss til å stifte bekjentskap med de ferdige produktene.

Mange produkter har faste sykluser der spesielt mobiltelefoner fra produsenter som Samsung og Apple dukker opp i et forholdsvis etablert mønster. Andre ting har vært varslet lang tid i forveien, og blant disse er produktene vi innleder med. Det blåser nemlig opp til litt skikkelig godstorm mellom Intel, AMD og kanskje også Nvidia fremover.

AMD knurrer for tiden, og ser ut til å være tilbake i dansen om entusiastene.

Intel Kaby Lake (januar) og AMD Ryzen (1.kvartal)

Det har gått flere måneder siden Intel dro duken av sin syvende generasjon Core-prosessorer, også kjent som «Kaby Lake». Men da bare med modeller fra Y- og U-familiene, som i hovedsak benyttes til bærbare og små stasjonære PC-er.

For de som virkelig bryr seg om prosessorer, er det likevel toppmodellene som gir mest spenning, altså arvtagerne til Core i7-6700K og Core i5-6600K.

Kaby Lake ventes for stasjonære maskiner i januar. Foto: Intel

Disse prosessorene vil logisk nok ha betegnelsene Core i7-7700K og Core i5-7600K, og skal visstnok slippes samtidig med at elektronikkmessa CES i Las Vegas sparkes i gang de nærmeste dagene.

I likhet med den nåværende «Skylake»-generasjonen er Kaby Lake lagd på 14 nanometers produksjonsteknikk, men den har blitt «pusset opp» til noe Intel selv kaller for «14nm+». Samtidig benyttes den samme sokkel LGA 1151, noe som betyr at Kaby Lake-prosessorene i de fleste tilfeller vil kunne brukes på hovedkort for Skylake.

Ifølge Intel selv bør vi vente oss omtrent 12 prosent bedre ytelse, noe som høres realistisk ut. Ved siden av utvidet støtte for maskinvareakselerert videoavspilling av h.265-innhold er hovedforskjellen mellom Kaby Lake og Skylake at førstnevnte kan nå høyere klokkefrekvenser uten å generere noe særlig mer varme.

AMDs Ryzen-prosessorer skal krige om entusiastbrukerne med Intel. Foto: AMD

Mens Intel fokuserer på sin Kaby Lake, er konkurrenten AMD på krigsstien med sin Zen-arkitektur. For et par uker siden ble entusiastprosessorene som tidligere gikk under kodenavnet «Summit Ridge» annonsert. Det offisielle navnet på prosessorene i serien blir «Ryzen», som altså spiller på å stige opp, eller oppstå, å gjøre.

Det vi vet om Ryzen så langt er at de er utstyrt med opptil 8 Zen-kjerner som tilsammen kan takle 16 tråder. De er bygget på 14 nanometers prosess og er rettet mot entusiastmarkedet – et marked Intel har hatt i sin hule hånd i flere år.

AMD Ryzen skal etter planen komme på markedet i løpet av årets første kvartal, kanskje så tidlig som 17. januar.

Ifølge AMD selv skal deres Ryzen-prosessorer slettes ikke stå tilbake for Intels entusiastprosessorer i den nylanserte Broadwell-E-serien, og om du vil lese mer om hvilke nye teknologier AMD frister med kan du gjøre det her.

AMD «Vega» og «GTX 1080 Ti» (1. kvartal)

Et Vega-basert grafikkort ble demonstrert for første gang under AMDs Ryzen-annonsering i desember. Foto: AMD

Mange ble nok skuffet da AMD i sommer bekreftet at de ikke ville utfordre Nvidias herredømme i entusiastsegmentet før til neste år. Nå nærmer imidlertid dette «neste år» seg med stormskritt, og detaljer om Pascal-arkitekturens rival, «Vega» ventes om ikke lenge. Vega er AMDs kodenavn for grafikkarkitekturen myntet på å ta opp kampen med Nvidias Pascal-baserte GTX 1070- og GTX 1080-grafikkort.

Gjennom en bildelekkasje kunne vi for en ukes tid siden bringe nyheten om at resultatene til et Vega-basert AMD Radeon «RX 490» hadde lekket gjennom ytelsestestprogrammet til Ashes of the Singularity. Målingene fra kortet viste jevnt over at dette i så fall matchet Nvidias GTX 1080 på ytelse. Videre lekket det på samme måte ut at det angivelige RX 490-kortet kommer med 8GB HBM2 minne.

GTX 1080 Ti ventes å legge seg ytelsesmessig mellom avbildede GTX 1080 og Nvidias toppkort, Titan X. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Sannsynligvis får vi mer kjøtt på beinet allerede under AMDs pressekonferanse på CES-messen.

Pressekonferanse er noe også konkurrenten Nvidia skal ha under CES, og her tyder mye på at GTX 10-serien vil få en ny konge. Når Nvidia nå venter seg økt konkurranse i entusiastsegmentet vil de neppe være sene å be, og derfor annonsere GTX 1080 Ti.

GTX 1080 Ti vil legge seg ytelsesmessig mellom dagens toppmodell i GTX 10-serien, GTX 1080, og Nvidias toppkort, Titan X Pascal. Kortet ventes imidlertid å legge seg prismessig nærmere GTX 1080 enn Titan X, noe som vil gjøre det langt mer aktuelt for folk.

GTX 1080 Ti ventes å baseres på den samme grafikkbrikken som Titan X, altså GP102, som byr på hele 12 milliarder transistorer. Kortet kan videre få 10 GB GDDR5X-minne på en 384-bit minnebus. Noen streamprosessorer kan være avslått i forhold til Titan X, men GTX 1080 Ti kan tenkes å kompensere for dette og andre forskjeller ved høyere klokkefrekvenser.

Samsung Galaxy S8 (1. kvartal)

Fjorårets Galaxy S7 er ventet å få en oppdatering rundt mars. Kanskje får den enorm skjerm, men det aller viktigste er nok at Samsung ikke gjentar fadesen som var Note 7. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsungs Galaxy S-serie knyttes det stor spenning til i år. Galaxy Note 7 rakk å få riktig så gode stilkarakterer før mageplasket var et faktum, i form av en drøss batteribranner. Det som skulle vært høstens toppmodell fra Samsung er ute av dansen. Flere spekulasjoner rundt en eventuell fremskynding av Galaxy S8 har dukket opp i kjølvannet av dette. Men foreløpig virker det lite sannsynlig at Samsung gjør noen større endringer i lanseringsvinduet for telefonen.

Enkelte rykter hevder å ha sikre kilder på at det også i år blir Mobile World Congress som er lanseringssted for Galaxy S-serien. Skal man driste seg til å spekulere litt selv er det kanskje slik at behovet for en Note 7-erstatning raskt godt og vel veies opp av behovet for å være bombesikre (unnskyld!) på at Galaxy S8 er trygg å ha i lommen. Foreløpig er ingenting bekreftet, men vi holder en knapp på at Barcelona og månedsskiftet februar-mars nok en gang er riktig tid og sted for en ny Samsung-toppmodell.

Og hva er det egentlig vi venter oss?

Diger skjerm

Mi Mix fra Xiaomi beskrives som en konsepttelefon man kan kjøpe. Effekten av å holde en telefon som mer eller mindre bare er en stor skjerm i hånden er så stor, at man venter at flere andre kan følge etter. Muligens blir Samsung blant dem. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er foreløpig ikke helt godt å si. Knappe tre måneder før annonseringen er ryktebørsen såvidt begynt å få motoren igang. Det betyr at det ikke virker å være lekket bilder av ferdige produkter ennå, og de ulike ryktemakerne motsier stadig hverandre rundt detaljene. Men her er noen av gjengangerne i S8-ryktene.

Den kanskje viktigste detaljen, skulle den vise seg å stemme, er at S8 kan få en diger skjerm. Ryktene har variert mellom 5,7 og 6,2 tommer skjermstørrelse, og muligens en type heldekkende skjerm som kan likne litt på den Xiaomi har i sin Mi Mix. Buene langs kantene skal fortsatt være på plass, så dette kan bli en telefon som ser mildt sagt uvanlig ut.

Skulle ryktene om heldekkende skjerm stemme, kan det også tenkes at den tradisjonelle hjem-knappen sløyfes, slik andre rykter har pekt på. Kanskje blir hodetelefonkontakten borte også her.

Det skal muligens komme flere varianter av denne telefonen, slik også Galaxy S6 og Galaxy S7 har hatt bittelitt forskjellige utgaver basert på hvor de skal selges, i tillegg til to hovedvarianter med flat eller buet skjerm.

Verdt å nevne er at det snakkes en del om en mulig 4K-skjerm i den største av Galaxy S8-variantene som dukker opp. For en gangs skyld er det snakk som gir mening i en mobil, tatt i betraktning at Samsung sammen med Oculus har satset tungt på sin egen VR-plattform.

OLED-nytt fra Panasonic (1. kvartal)

Alle vil lage OLED-TV-er for tiden. Unntatt Samsung. Her er Panasonics variant fra i fjor. Den kostet heftige 100 000 kroner i butikken. Foto: Ole HEnrik Johansen, Tek.no

Panasonics inneværende OLED-TV har rukket å bli drøyt ett år gammel, og det er på tide med en oppdatering. Allerede under fjorårets IFA kunne produsenten vise frem det som skulle være en tidlig utgave av en ny OLED-TV, men den skal ikke ha vært helt ferdig på tidspunktet. Dermed ligger det an til at den ferdige varianten kanskje dukker opp nå under CES i stedet.

Skjermen som så langt er vist frem er rundt 7 millimeter tykk over det meste, og skal ifølge Forbes allerede ha hatt fabelaktig bildekvalitet, der noen av de mindre irritasjonsmomentene med dagens OLED-skjermer alt var ryddet opp i, og en meget god HDR-kvalitet.

... og OLED-nytt fra LG

Leverandørene bak skjermpanelet i Panasonics OLED-TV-er er neppe langt bak. Det går for tiden rykter om en kliss flat OLED-variant fra selskapet som er laget spesifikt for å henges på vegg.

Prototyper av konseptet har allerede blitt vist frem bak lukkede dører, og det skal først og fremst ha vært behovet for å organisere tilkoblinger på et fornuftig vis som har gjort at det har tatt tid å få produktene til markedet.

Nå er det en del ting som tyder på at modellene er klare, inkludert en ny serie LG-TV-er som har blitt godkjent av WiFi-alliansen.

LG er selskapet fremfor noen som kjører OLED-utviklingen nå. De fleste OLED-TV-er som ikke bærer LG-logoen er likevel bygget på deres paneler. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

LG har så langt ikke sagt noe særlig om denne mulige nyheten i forkant av CES-messen som umiddelbart går av stabelen i Las Vegas. For et selskap som pleier å drive herlig småfrekk forhåndslansering før messer er det litt uklart hva det betyr. Et par muligheter er at TV-en kommer på et annet tidspunkt enn under CES eller at nyheten rett og slett er så stor at LG koster på seg en fullverdig lanseringsdag uten den sedvanlige doseringen av forhåndsinformasjon.

Det er imidlertid ventet at mange av årets største OLED-nyheter dukker opp nettopp på CES, så vi ville fulgt ekstra godt med den kommende uken.

Sony satser også på OLED

Det begynner så smått å lukte litt av den gode gamle krigen mellom LCD- og plasma-TV-er dette. Plasma leverte bedre bildekvalitet enn LCD i starten, og skulle man ha et bilde som fargemessig liknet på tjukkas-TV-ene fra tidligere år var det plasma man skulle kjøpe i overgangsperioden, til LCD ble godt nok.

Nå har vi med en forholdsvis ny teknologi å gjøre som kan vise seg å spenne bein for LCD fremover, og så godt som alle de største produsentene hopper ombord. Og fra 2017 ventes det at også Sony gjør det. Selskapet har alt profesjonelle OLED-skjermer som de lager helt selv, men ventes å melde seg på som nok en produsent som bruker LGs OLED-paneler i sine storskjermer for stua.

Hvis så skjer er det i hovedsak Samsung av de aller største som (foreløpig) ikke også har OLED i stallen for de største skjermene.

Krigen mellom OLED og LCD tar form

Det er selvsagt altfor tidlig å si noe om hvorvidt OLED vil vinne en krig mellom de to teknologiene. At LCD-paneler har vært fasit i de aller største skjermene lengst trenger ikke å bety at det ikke er store gjennombrudd å hente også her fremover. Satsingen på såkalte Quantum Dot-skjermer viser for eksempel at det stadig er en del å hente ut av LCD-panelene.

OLED kommer likevel inn med en del fordeler i bunn. En LCD-skjerm kan ikke på enkelt vis bli bøyelig, til det er den for avhengig av elektronikk og belysning påmontert selve panelet. I tillegg må LCD-paneler inn med ekstra teknologi for å oppnå en av de viktigste fordelene for OLED-skjermene, nemlig helt svarte områder i skjermen.

En OLED-piksel som ikke viser noe er helt svart. En LCD-piksel som ikke viser noe dekker for baklyset så godt som den kan. Noen LCD-skjermer kan skru av baklyset områdevis, men ikke alle. Nå som OLED har vært i markedet en stund kan 2017 bli året der vi får en slags fasit for neste tiårsperiode på TV-fronten.